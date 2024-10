Milazzo. Un successo la 4ª edizione di “Educazione allo Sport” VIDEO

Il racconto tramite le immagini e le parole di Gianluca Venuti, presidente del Movimento Sportivi Milazzesi che ha organizzato l'evento, e del sindaco Midili

MILAZZO – Favorita da una splendida giornata di sole, la quarta edizione della giornata di “Educazione allo Sport” promossa dal Movimento Sportivi Milazzesi in collaborazione con l’amministrazione comunale in Marina Garibaldi è stato uno successo con oltre 50 diverse discipline sportive presenti, rappresentate in nome di oltre 70 società. Un evento ampiamente riuscito, come conferma Gianluca Venuti, presidente del Movimento Sportivi Milazzesi, che si augura che dopo averli provati in strada i ragazzi possano iscriversi nei prossimi giorni presso le società sportive.

Una giornata, quella di domenica 6 ottobre, di condivisione che ha offerto notevoli opportunità collegate alle discipline sportive e all’inclusione alla disabilità. Una giornata resa possibile dal lavoro dell’amministrazione con il sindaco Midili che ai nostri microfoni si è detto soddisfatto “di come si è lavorato per rendere pedonabile l’intera area” e che lo è rimasta per tutta la giornata. Alcune novità rispetto al passato sono state date dalla presenza per la prima volta del Motocross, dove i giovani hanno potuto sperimentarlo, ed altri praticanti che hanno potuto dare un saggio delle loro capacità, esibendosi ovviamente su un percorso con ostacoli artificiali. Erano inoltre presenti due palchi dove le società si alternavano avendo una ventina di minuti per presentarsi al pubblico con delle esibizioni.

Poi, la notizia della nascita di una società di atletica leggera, la “Dream Atletica Milazzo”, che il presidente Salvo Saraò ha presentato a Gianluca Venuti con lo staff del sodalizio, avendo al suo fianco anche i campioni: Maria Ruggeri ed Antonio Trio, atleti di notevole spessore nazionale ed internazionale. Quindi per tutti gli intervenuti l’opportunità di osservare, visionare, chiede notizie, informazioni, in più casi anche provare, su ogni singola disciplina prendendo contatti negli stand di riferimento.

Gli eventi dentro l’evento

L’inizio delle manifestazioni è stato segnato dalle partenze previste per una passeggiata amatoriale in bici guidata da Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, Paolo Tiralongo, ex ciclista professionista, e Gianni e Marzia del Giro dei Due Mari. I partecipanti sono arrivati al Tindari dove hanno ricevuto la benedizione del parroco prima di tornare a Milazzo. C’è stata la camminata dell’Asd Ama Camminare in Sintonia e la tappa di Campionato Italiano di Mma. Partito al mattino anche il “Running Day” – Memorial Vincenzo Fiasconaro. Una staffetta 100 x 1000 metri che ha visto i cento partecipanti alternarsi. A partire con il numero uno Gaetano Munafò, atleta sedicenne della Duilia Barcellona, che al termine della sua prova in cui ha coperto il primo chilometro ha detto: “È stata un’emozione fortissima e mi sono divertito molto”.

Tutto questo avveniva in una marea di esibizioni delle moltissime discipline presenti, tra cui: atletica, tiro con l’arco, rugby, tennis, tennistavolo, ciclismo, mountain bike, pallavolo, basket, boxe, fitness, arti marziali, vela, canottaggio, danza, danza sportiva, ginnastica artistica, nuoto, cross fit, calcio, spinning e tanto altro. Proposte per ogni età che hanno calamitato l’attenzione dai più piccoli ai più grandi per ore ed ore. In accoppiata alle molteplici attività motorie, le presenze e le proposte anche di: centri di riabilitazione, medicina dello sport, technogym checkup, studi chinesiologici, centri massaggi, trattamenti benessere, offerte bio, informazioni su alimentazione e tenuta di vita per gli sportivi, e ancora da segnalare l’importante presenza delle Associazioni di Volontariato.

Il talk-show al Teatro Trifiletti

Il pomeriggio di sabato, prima della pratica di domenica, anche la teoria. Con il Movimento Sportivi Milazzessi che ha riunito al Teatro Trifiletti per un talk show a tema dai rappresentanti delle federazioni locali (Fin, Fir, Fipav, Fidal, Fci), a sportivi di fama internazionale (Paolo Tiralongo, Massimo Giacoppo, Dino Schorn) ad esperti dello sport e non solo, locali e nazionali (Fabio Pagliara, Ruggero Alcanterini, Lillo La Rosa). Presenti anche le istituzioni con il sindaco Pippo Midili e l’assessore allo sport Antonio Nicosia che non si sono limitati al saluto istituzionale ma hanno raccontato cosa è stato fatto e cosa sarà fatto in futuro. Un momento anche per premiare le eccellenze mamertine e non solo che hanno spiccato nelle discipline sportive che hanno avuto modo di sfilare sul palco e ricevere degli attestati di merito.

