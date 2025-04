Milazzo. Un successo l’evento “Gusta il territorio” al Castello

Al Castello di Milazzo focus su grani antichi, pesca sostenibile, biodiversità e, soprattutto, sviluppo turistico del territorio

MILAZZO – Ha ricevuto molti riscontri positivi, la prima edizione dell’evento “Gusta il territorio” che si è svolta presso il Castello di Milazzo. L’appuntamento ha promosso la biodiversità del territorio eoliano e milazzese tramite degustazioni e workshop enogastronomici.

L’evento, realizzato con il contributo del Gal Tirreno Eolie e in collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, ha valorizzato i grani antichi, la pesca sostenibile e la biodiversità marina, unendo cultura, turismo e tradizioni. Tra i relatori e i partecipanti, anche esperti come Ivana Bonaccorsi e rappresentanti istituzionali. Il tutto è stato arricchito da piatti tradizionali rivisitati con ingredienti locali.

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che ha commentato: ««Abbiamo volutamente organizzato un evento enogastronomico all’interno castello. Fare turismo valorizzando le realtà dei territori che fanno parte del gruppo di azione locale del Gal è importantissimo. In questo modo abbiamo unito la storia e la cultura facendola conoscere tramite i prodotti enogastronomici. A cominciare dalla riscoperta dei grani antichi, attività molto diffusa in questo momento nelle isole Eolie. Questo territorio, è evidente, non ha solo mare ma anche cibo e tradizioni da riscoprire. Vorrei che questo evento, finanziato dalla Regione Siciliana, diventasse un appuntamento fisso in modo da poter far conoscere sempre più piccole realtà sconosciute».