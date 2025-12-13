 Mili Moleti, avanzano i lavori per proteggere la costa

Redazione

sabato 13 Dicembre 2025 - 09:00

Messina. Consegna dei lavori prevista a gennaio alla ditta di Capo d'Orlando aggiudicataria

MESSINA – La gara d’appalto per gli importanti lavori di difesa costiera a Mili Moleti del valore complessivo di 623.762 euro è stata ufficialmente aggiudicata alla Cipar srl di Capo d’Orlando che ha presentato un’offerta con un significativo ribasso del 32%.

L’intervento, che prevede la realizzazione di una barriera in massi naturali lunga 350 metri per contrastare l’erosione costiera, fa un passo decisivo verso la realizzazione.

Si procederà ora con le dovute verifiche di legge, propedeutiche alla consegna dei lavori che averrà presumibilmente nel prossimo mese di gennaio.

“Manteniamo alta l’attenzione sulla difesa del suolo e la tutela dell’ambiente per proteggere le nostre abitazioni e infrastrutture dalle mareggiate. Un altro impegno mantenuto per un futuro più resiliente” – dice l’assessore Francesco Caminiti.

