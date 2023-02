L'intervento della Capitaneria di Porto

La Capitaneria di Porto di Messina ha trovato e sequestrato in Zona Falcata un’area adibita a deposito temporaneo di rifiuti non a norma ed in contrasto con la normativa ambientale.

Elevate sanzioni amministrative per l’omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per un ammontare di 20mila euro.