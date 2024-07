Minutoli al Pd: “Il Coc dà risposte a chi vive il disagio idrico”

L'assessore con delega alla Protezione civile replica ai Dem: "L'amminstrazione sta facendo tutto il possibile per fronteggiare l'emergenza regionale"

MESSINA – “Ringraziamo il Partito democratico che con l’istituzione dell’Osservatorio permanente contribuirà a risolvere la crisi idrica che attanaglia la Sicilia. Auspichiamo che il deputato regionale Calogero Leanza abbia messo le sue competenze anche al servizio della cabina di regia e del presidente Schifani per contribuire ad una celere risoluzione della crisi in tutta l’Isola. Quest’amministrazione fin dall’inizio ha messo in atto tutte le azioni possibili e prosegue giornalmente per dare risposte”. L’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli risponde, tra l’ironia e la polemica, al Coordinamento provinciale del Pd, che ha parlato di Giunta “confusa e disorganizzata“.

Aggiunge Minutoli, ripredendo alcuni argomenti già affrontati ieri in un’intervista con Tempostretto: “Ricordiamo che il sindaco per primo a febbraio 2024, ancor prima del riconoscimento dell’emergenza da parte del governo regionale, ha avviato un dialogo con la prefetta. Ci compiacciamo che il Pd abbia almeno l’onestà intellettuale di riconoscere che a fronte di alcune zone, che noi per primi abbiamo individuato, e che soffrono per la carenza idrica, ci sia la gran parte della città che non subisce alcun disagio. L’impegno dell’amministrazione è chiaramente rivolto a dare risposte concrete proprio a quelle zone che per vari motivi soffrono più degli altri. Il Coc sta rispondendo a tutte le segnalazioni ricevute e i tecnici Amam sono sul campo per eseguire interventi mirati. Ogni giorno – prosegue l’assessore – il Centro operativo comunale risponde a circa 300 telefonate, di queste il 60% circa è riferita a problemi legati alla carenza idrica. Riceviamo circa 80 richieste di intervento con autobotti e il 70% di queste viene soddisfatto”.

“Sostegno assieme all’Asp alle fasce deboli della popolazione”

Conclude Minutoli: “Molti disagi non sono solo legati alla carenza di acqua, ma anche a problemi strutturali degli impianti, a volte privati come nei casi dei condomini. Nelle scorse ore, ad esempio, è stato possibile intervenire in via Sciva e nel rione Ogliastri per ripristinare l’erogazione dell’acqua. Per coloro che hanno poi serbatoi ai piani alti, in terrazze o in posizioni difficili da raggiungere per gli operatori, abbiamo effettuato dei sopralluoghi e stiamo trovando soluzioni mirate. È attiva al Coc la funzione F2, con il supporto dell’Asp, per assistere le fasce più deboli della popolazione in collaborazione con Messina Social City e l’assessorato alle Politiche sociali. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per dare risposte ai cittadini”.

