Modica: “In classifica mancano punti, non buttiamo la croce su Curtosi”

Dopo Latina-Messina il tecnico torna a parlare in un post partita, le sue parole dopo il pari al "Francioni"

LATINA – Torna a parlare in conferenza stampa Giacomo Modica dalla sala stampa del Domenico Francioni di Latina e commenta il pari per 1-1 che il Messina ha raccolto venendo rimontato dopo una sbavatura di Curtosi tra i pali.

“L’importante è che la squadra ha avuto una grande reazione – dice il mister – e ha fatto una grande prestazione. Prestazione di squadra e son contento che quelli che sono subentrati ai titolari sono stati sempre dentro la partita, è fondamentale avere questi ragazzi che hanno una grande dedizione e applicazione e un cuore enorme. Mi rende felice perché so di poter contare su un gruppo molto interessante. L’errore di Curtosi? Situazioni che capitano come un infortunio, o l’errore di chi calcia un rigore e lo sbaglia, i portieri se fanno un errore resta la macchia. Il ragazzo ha la mia fiducia ed è un giocatore importante, è giovane un 2004, e quindi non tiriamogli la croce addosso. Quando scappa la palla su un terreno così insidioso, fa parte del gioco e non è preoccupante. Non l’avesse fatto saremmo stati tutti più contenti, è un gioco e nel gioco del calcio ci sono gli errori altrimenti le partite finirebbero tutte 0-0. Altro errore nel finale con loro che hanno preso un palo e sennò potevamo perdere”.

L’allenatore ha lodato i suoi ragazzi per la prestazione fatta dopo la delusione della sfida interna contro la Casertana e anche per la costruzione di un gruppo con elementi nuovi e molto giovani: “Noi giochiamo con 5/6 under ma non è una giustificazione, dove c’è qualità non si perde del tempo. La nostra condizione psicofisica, venendo da una partita in cui abbiamo lasciato punti, era di fare un reset non indifferente. Abbiamo già lasciato tanti punti per strada, penso a Potenza e Casertana. Mi tengo stretta la prestazione e non voglio guardare la classifica dove avremmo 10-11 punti. La squadra ha tanti elementi nuovi e tra questi ci sono diversi under. Noi lavoriamo, andiamo avanti e cerchiamo di fare quello che è nelle nostre possibilità per dare soddisfazione alla tifoseria e a chi ci paga.

L’allenatore ha anche detto alcune parole sulla sfida contro la Casertana, visto che sulla partita non si era pronunciato presentando solo le dimissioni: “La squadra è stata soddisfacente e voi lo sapete benissimo che anche volessi tornare indietro di cinque giorni alla partita con la Casertana dove abbiamo subito tanti ammoniti e nessuno me lo leva dalla testa che il gol del 2-1 se Rizzo non è ammonito fa un altro tipo di intervento”.

*fonte RadioAmore

Articoli correlati