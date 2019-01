Fucile e cartucce illegali, arrestato un 70enne

MOJO ALCANTARA - I carabinieri della Stazione di Malvagna e lo Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia hanno arrestato il settantenne T.C., di Mojo Alcantara, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi e munizioni.

I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare per la ricerca di armi presso l’abitazione del settantenne, rinvenendo su un mobiletto nel bagno, un fucile monocanna calibro 12 in perfetto stato di conservazione e 23 cartucce dello stesso calibro, illegalmente detenute in quanto l’uomo non è titolare di alcun titolo di polizia per la detenzione di armi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il Tribunale di Messina ove, all’esito dell’udienza odierna, l’arresto operato dai Carabinieri è stato convalidato e l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.