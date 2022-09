Morte Bellavia, responsabile 118: "Ambulanze attrezzate ma servono più medici". Lo spiraglio... - Tempostretto

In arrivo risorse per il 118 in Sicilia? Ecco i dettagli. Intanto il dottore Runci chiarisce, dopo la vicenda dei Nebrodi

MESSINA – Le ambulanze attrezzate, su tutto il territorio siciliano, sono 251. Sei gli elicotteri 118 con a bordo infermieri specializzati e anestesisti. Il dottore Domenico Runci, responsabile del 118 per la provincia di Messina, rassicura i siciliani, dopo il caso di Gaetano Bellavia.

“Ambulanze con attrezzature sofisticate”

“Sono vicino alla signora per la grave perdita del marito – dice il dottore, approfondendo la vicenda e prendendo spunto per effettuare una panoramica generale – Vorrei assicurare a tutti i siciliani e non solo ai messinesi che sul territorio regonale vi sono 251 Ambulanze nuovissime dotate di attrezzature sofisticate, della SEUS scpa che è una azienda partecipata a finanziamento pubblico. Sono ambulanze che possono essere prese anche a riferimento da altri regioni, compreso il nord Italia, non siamo superiori ma alla pari sì. Ancora vorrei aggiungere che in Sicilia vi sono 6 elicotteri 118 con personale anestesista rianimatore ed infermieri professionali di area critica, di cui uno è in nostra dotazione, per cui possiamo raggiungere qualsiasi comune in caso di richieste di emergenza urgenza.

“Pochi medici per il 118”

“L’unica pecca è il personale sanitario – ribadisce Runci, che sull’argomento è tornato più volte – che è carente su tutto il territorio nazionale, tanto che qualche regione sta facendo ricorso all’utilizzo di medici stranieri. Speriamo che la politica migliori i contratti e renda la professionalità medica più serena.”

A Roma, stando ai rumors, forse qualche appello lo ha colto. Il Ministero è infatti a lavoro sui dati statistici, in particolare sull’incidenza degli interventi del 118 sui vari territori, e sta programmando un incremento del personale destinato ai servizi di emergenza-urgenza. Ma sarà ovviamente la politica ad avere l’ultima parola.

La precisazione

Tornando al caso Bellavia, è bene chiarire che il j’accuse della famiglia non era rivolto al servizio 118 specifico, tanto meno al personale, quanto più in generale all’organizzazione del servizio. Il 18 agosto, giorno del primo infarto del 64enne, l’ambulanza è arrivata rapidamente ed ha portato in tempo utile l’uomo in ospedale. Ma, spiega la signora, una ambulanza medicata che partisse da più vicino sarebbe stata forse più opportuna. Le attuali ambulanze medicate, nel comprensorio nebroideo, sono ritenute non sufficienti per una vasta area frastagliata come è quella montana interna della zona.



