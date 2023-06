Morte Berlusconi, le reazioni. Musolino: "Si chiude pagina della storia italiana" - Tempostretto

Politica in lutto

“Il mio cordoglio e la vicinanza ai familiari e ai colleghi di Forza Italia per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi”. Così la senatrice messinese di “Sud Chiama Nord” e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Dafne Musolino. “Un protagonista assoluto e unico della vita politica – aggiunge la senatrice – la cui discesa in campo determinò la nascita della Seconda Repubblica. Ci sarà tempo per un bilancio a tutto tondo. Quel che è certo è che oggi, con la sua scomparsa, si chiude per sempre una pagina della storia d’Italia”.

Saverio Romano: “E’ morto un grande italiano”

‘. Per Saverio Romano, Noi Moderati “è morto un amico, un grandissimo imprenditore e politico che ha testimoniato l’italianità, la creatività, la voglia di fare. Rip Silvio’.

Caronia (Lega): “L’accordi di Pratica di Mare lo ha reso uno statista”

“Scompare un protagonista assoluto della vita politica italiana, un uomo di Stato che ha rappresentato il nostro paese nel mondo e che ha raccolto il consenso tra gli italiani grazie alle sue straordinarie capacità di comunicazione e di concretezza che, prima della politica attiva, lo hanno contraddistinto nella sua lunga esperienza imprenditoriale”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, che aggiunge: Silvio Berlusconi è stato il punto di riferimento dei moderati e dell’area cattolica e popolare. Più volte presidente del Consiglio dei Ministri, ha saputo porre attenzione alle fasce più deboli della popolazione riuscendo nel tempo a far crescere l’Italia ed a renderla protagonista a livello internazionale. Fautore dell’accordo di Pratica di Mare, tra Russia e Stati Uniti, ho saputo ritagliarsi un ruolo di mediazione che ha permesso di vivere decenni di distensione e pace a livello internazionale. Perdiamo uno statista, un uomo che si è affermato grazie alla sua intelligenza all’impegno quotidiano nel lavoro. L’Italia perde un gigante della politica e dell’imprenditoria ma soprattutto un uomo dalla stragrande generosità che si è impegnato fino alla fine dei suoi giorni per il paese che amava”.

Minardo: “Un pezzo di storia del Paese e di ciascuno di noi”. “Silvio Berlusconi è un pezzo di storia del Paese e di vita di ciascuno di noi. Lo ricorderò sempre con affetto e gratitudine” lo scrive su Twitter Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

Donato: “Ha segnato la vita politica del nostro Paese“. “Silvio Berlusconi in economia e in politica ha avuto la straordinaria capacità di riunire in un unico soggetto i partiti di centrodestra imprimendo alla politica una scossa libertaria”. Così l’europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana. “Con lui – aggiunge – se ne va uno dei maggiori protagonisti della vita politica di questo Paese. La sua scomparsa ci addolora, ci mancherà la sua capacità diplomatica in politica estera, la sua personalità autentica e indomita e il suo coraggio”.

Caruso: “Ha dedicato la vita a creare nuove opportunità per tutti”. “L’Italia – ha dichiarato Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia – perde uno dei più grandi statisti della sua storia. Un uomo che in tutta la sua vita, prima come imprenditore e poi come rappresentante delle istituzioni e di governo, ha dedicato le proprie energie a creare nuove opportunità per tutti, nuovo sviluppo, nuova economia, sempre all’insegna della libertà e dei valori della democrazia liberale. La Sicilia in particolare – prosegue Caruso – perde un grande amico, un uomo che nei tanti anni del suo impegno civile si è sempre dimostrato vicino alle esigenze della nostra terra e dei suoi cittadini. Tutti noi di Forza Italia perdiamo non soltanto un leader indiscusso e una guida carismatica, ma un grande e fraterno amico”.(IN AGGIORNAMENTO)