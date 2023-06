Morte Berlusconi, le reazioni. Schifani: "L'Italia perde uno statista. Io un grande amico" - Tempostretto

Politica in lutto

PALERMO – “La notizia della morte di Silvio Berlusconi mi sconvolge, essendo venuto meno non soltanto il mio leader politico ma un fraterno amico. Esprimo la mia più affettuosa vicinanza e il mio più sentito cordoglio ai familiari”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. “L’Italia – aggiunge – perde un grande statista, un uomo che ha cambiato la politica, dando una casa comune a quanti si riconoscono nei valori liberali che hanno garantito la tenuta democratica del Paese. Berlusconi è stato un leader che ha dominato la scena politica internazionale degli ultimi 30 anni. Personalmente perdo un riferimento politico e una guida, al quale devo il mio impegno diretto nelle istituzioni, ma soprattutto un amico con il quale ho condiviso anni di battaglie per la libertà e per il bene dell’Italia”.

Falcone: “Ha dedicato la sua vita all’Italia e alla libertà”. “Addolorati e scossi, oggi purtroppo salutiamo il nostro Presidente Silvio Berlusconi. Ci lascia un uomo di straordinaria intelligenza e generosità, leader visionario, statista che ha fatto la storia d’Italia. Dopo la sua discesa in campo nulla è stato più come prima, in politica e in molteplici altri campi della vita pubblica della nostra azione. Lo abbracciamo per l’ultima volta e rivolgiamo un pensiero affettuoso a tutte le persone che come noi gli hanno voluto bene”. Lo dichiara l’assessore della Regione Siciliana Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, a seguito della scomparsa del leader FI Silvio Berlusconi. “Silvio Berlusconi – prosegue Falcone – ha fondato Forza Italia per modernizzare l’Italia e ha dato vita al moderno centrodestra italiano, l’alleanza tra differenti forze politiche unite a difesa del supremo valore della libertà, principio e messaggio a cui il Presidente ha dedicato la sua vita. Gliene siamo tutti grati, questo è uno dei suoi più grandi lasciti. Guardare sempre avanti, lavorare con passione e tenacia per la crescita e l’innovazione dell’Italia”, conclude Marco Falcone.

Musolino: “Si chiude pagina della storia italiana”. “Il mio cordoglio e la vicinanza ai familiari e ai colleghi di Forza Italia per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi”. Così la senatrice messinese di “Sud Chiama Nord” e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Dafne Musolino. “Un protagonista assoluto e unico della vita politica – aggiunge la senatrice – la cui discesa in campo determinò la nascita della Seconda Repubblica. Ci sarà tempo per un bilancio a tutto tondo. Quel che è certo è che oggi, con la sua scomparsa, si chiude per sempre una pagina della storia d’Italia”.

Saverio Romano: “E’ morto un grande italiano”. Per Saverio Romano, Noi Moderati “è morto un amico, un grandissimo imprenditore e politico che ha testimoniato l’italianità, la creatività, la voglia di fare. Rip Silvio’.

Barbagallo: “ha segnato epoca non solo politica degli ultimi 30 anni”

“Silvio Berlusconi ha segnato un’epoca e parte della storia, non solo politica, degli ultimi 30 anni della nostra Repubblica”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, appresa la notizia della scomparsa dell’ottantaseienne leader e fondatore di Forza Italia. “Adesso – prosegue – sarà la storia a giudicare il suo operato di imprenditore, statista, politico innovatore seppur alcuni aspetti restino ancora non del tutto chiari. Io sicuramente lo ricorderò, da tifoso milanista, come il migliore Presidente che ha portato per sempre la squadra rossonera nell’olimpo del calcio”.

Caronia (Lega): “L’accordi di Pratica di Mare lo ha reso uno statista”. “Scompare un protagonista assoluto della vita politica italiana, un uomo di Stato che ha rappresentato il nostro paese nel mondo e che ha raccolto il consenso tra gli italiani grazie alle sue straordinarie capacità di comunicazione e di concretezza che, prima della politica attiva, lo hanno contraddistinto nella sua lunga esperienza imprenditoriale”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, che aggiunge: Silvio Berlusconi è stato il punto di riferimento dei moderati e dell’area cattolica e popolare. Più volte presidente del Consiglio dei Ministri, ha saputo porre attenzione alle fasce più deboli della popolazione riuscendo nel tempo a far crescere l’Italia ed a renderla protagonista a livello internazionale. Fautore dell’accordo di Pratica di Mare, tra Russia e Stati Uniti, ho saputo ritagliarsi un ruolo di mediazione che ha permesso di vivere decenni di distensione e pace a livello internazionale. Perdiamo uno statista, un uomo che si è affermato grazie alla sua intelligenza all’impegno quotidiano nel lavoro. L’Italia perde un gigante della politica e dell’imprenditoria ma soprattutto un uomo dalla stragrande generosità che si è impegnato fino alla fine dei suoi giorni per il paese che amava”.

Minardo: “Un pezzo di storia del Paese e di ciascuno di noi”. “Silvio Berlusconi è un pezzo di storia del Paese e di vita di ciascuno di noi. Lo ricorderò sempre con affetto e gratitudine” lo scrive su Twitter Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

Donato: “Ha segnato la vita politica del nostro Paese“. “Silvio Berlusconi in economia e in politica ha avuto la straordinaria capacità di riunire in un unico soggetto i partiti di centrodestra imprimendo alla politica una scossa libertaria”. Così l’europarlamentare Francesca Donato, vicepresidente nazionale della Democrazia Cristiana. “Con lui – aggiunge – se ne va uno dei maggiori protagonisti della vita politica di questo Paese. La sua scomparsa ci addolora, ci mancherà la sua capacità diplomatica in politica estera, la sua personalità autentica e indomita e il suo coraggio”.

Caruso: “Ha dedicato la vita a creare nuove opportunità per tutti”. “L’Italia – ha dichiarato Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia – perde uno dei più grandi statisti della sua storia. Un uomo che in tutta la sua vita, prima come imprenditore e poi come rappresentante delle istituzioni e di governo, ha dedicato le proprie energie a creare nuove opportunità per tutti, nuovo sviluppo, nuova economia, sempre all’insegna della libertà e dei valori della democrazia liberale. La Sicilia in particolare – prosegue Caruso – perde un grande amico, un uomo che nei tanti anni del suo impegno civile si è sempre dimostrato vicino alle esigenze della nostra terra e dei suoi cittadini. Tutti noi di Forza Italia perdiamo non soltanto un leader indiscusso e una guida carismatica, ma un grande e fraterno amico”.

Pellegrino: “La Sicilia perde un amico”. “La Sicilia- dichiara Stefano Pellegrino – presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana – ha perso oggi un grande amico. L’Italia ha perso un uomo che ne ha segnato la storia economica, sociale, politica e culturale rappresentando un modello di impresa e un modello di politica liberale, moderata e democratica. Noi di Forza Italia proseguiremo il suo impegno per la democrazia e per i valori della libertà”.

Cuffaro: “È stato sempre vicino alla Sicilia e ai siciliani”. “Silvio Berlusconi ha rappresentato per l’Italia e per l’Europa un punto di riferimento per la politica. Con lui, scompare un pezzo della storia d’Italia. È stato un protagonista indiscusso della politica degli ultimi trent’anni, sapendo cogliere nei primi anni ’90 le esigenze degli italiani, incidendo non solo nelle Istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini”. Lo dichiara il segretario nazionale della Dc. “Con la sua scomparsa, l’Italia perde un grande politico e un grande imprenditore che ha creato migliaia di posti di lavoro, un uomo che ha fatto la storia, sempre pronto al confronto politico. È stato premier negli anni in cui ero Presidente della Regione e non ha mai fatto venire meno il suo supporto e la sua vicinanza alla Sicilia. Più volte abbiamo interloquito, supportando fattivamente le attività che il mio governo portava avanti per il bene dei siciliani. Oggi anche la Sicilia è a lutto. Alla famiglia, agli amici e a tutta Forza Italia va un sentito abbraccio da parte di tutta la Dc”, conclude.

Raffaele Lombardo. “Una triste notizia, attesa eppure sconvolgente”. “Silvio Berlusconi è stato per me un amico, attento e generoso, prima che un politico ed uno statista. Venne a far visita alla Provincia nel 2005 chiedendoci di sostenere Umberto Scapagnini e incoraggiandoci nel dar vita al Mpa. Nel 2006 convinse Bossi a fare lista insieme per le politiche e nel 2008 ci volle “alleati per il Sud” insieme a Lega e Pdl, avallando la mia candidatura a Presidente della Regione. Volle fortemente il Ponte sullo Stretto che era il nostro cavallo di battaglia. Lo dichiara l’ex Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo commentando la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi. “Trascorsi un’intera giornata con lui ad Arcore il 25 aprile del 2019, in giro per il parco e tra le sue collezioni e non ebbe bisogno di convincermi a votare proprio lui alle Europee. Mi sento sinceramente e spiritualmente vicino ai familiari e alle persone care nei quali lascia un vuoto incolmabile”. (IN AGGIORNAMENTO)