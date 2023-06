Morto il motociclista di Barcellona vittima di un incidente sulla A20 a Rometta - Tempostretto

Il sinistro, autonomo, lo scorso 28 maggio. Da allora Enzo Rizzo, 60 anni, era ricoverato in rianimazione al Policlinico

BARCELLONA – E’ morto Enzo Rizzo, il carabinieri in pensione di 60enne vittima di un incidente autonomo lo scorso 28 maggio, intono alle 13, sull’autostrada Messina-Palermo. L’uomo era a bordo della sua moto. Il 60enne era stato soccorso e trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina dove è stato ricoverato in Rianimazione. L’uomo aveva perso il controllo del mezzo, la sua Harley Davidson, andando a sbattere sulla parete di una galleria. Sulle cause del sinistro sono ancora in corso indagini. Potrebbe essere trattato di un malore anche se non è escluso il guasto meccanico.