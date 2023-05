Turn over in questura: Mossuto e Giordano nuovi capo di Gabinetto e della Squadra mobile - Tempostretto

Il benvenuto del Questore Ioppolo

MESSINA – La Questura di Messina ha dato il benvenuto a due nuovi funzionari che dirigeranno articolazioni tra le più importanti e strategiche. Sono il primo dirigente della Polizia di Stato Carlo Mossuto e il vice questore della Polizia di Stato Francesco Giordano, rispettivamente capo di gabinetto e Capo della Squadra mobile. In Polizia dal gennaio del 2001, il dottore Carlo Mossuto viene assegnato alla Questura di Trapani dove ricopre la dirigenza dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nonché la reggenza dell’ufficio personale e la dirigenza a scavalco dei Commissariati di Alcamo, Castelvetrano e Castellamare del Golfo. Trasferito nel dicembre del 2002 presso la Questura di Agrigento, il dottor Mossuto assume sino al 2007 la dirigenza del Commissariato di Licata e quella a scavalco del Commissariato di Palma di Montechiaro. Gli anni trascorsi a Licata gli permettono di acquisire una rilevante esperienza sui differenti fronti: polizia giudiziaria, gestione dell’ordine pubblico, fenomeno dell’immigrazione. Un’esperienza preziosa nei successivi e prestigiosi incarichi in qualità di dirigente della Digos nel 2007 e di capo di gabinetto della Questura di Agrigento nel 2013. Promosso primo dirigente della Polizia di Stato, il dottor Mossuto torna nel trapanese, dove diventa dirigente del Commissariato di Marsala, la cui realtà, complessa e articolata, lo vede protagonista di brillanti operazioni di polizia giudiziaria. Insediatosi ieri presso la Questura di Messina, svolgerà la delicata mansione in qualità di Capo di Gabinetto del Questore Gabriella Ioppolo.

Il dottor Francesco Giordano entra a far parte della Polizia di Stato come agente ausiliario nel 1997 e presta servizio presso i reparti Mobile di Napoli e Bari sino al 2002. Dal dicembre 2003 al settembre 2004 frequenta il 94° corso di formazione al termine del quale entra nel ruolo dei Commissari. Il primo incarico da Commissario capo lo vede vice dirigente e responsabile della Sezione Investigativa del Commissariato di Siderno (Rc). Nel 2009 assume la dirigenza del Commissariato di Polistena (RC). Nel 2010 viene trasferito presso la Questura di Reggio Calabria dove è responsabile della Sezione narcotici della Squadra mobile; nel 2011 passa alla Sezione Reati contro il patrimonio e continua a sovrintendere la Narcotici. Nel 2016 arriva il trasferimento alla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) dove èresponsabile del gruppo interprovinciale per il contrasto alla criminalità di tipo mafioso, con particolare riferimento alla disarticolazione della rete dei fiancheggiatori e alla cattura del noto latitante Matteo Messina Denaro. Da ieri dirigente della Squadra Mobile della Questura di Messina, il dottor Giordano sostituisce il Primo dirigente Gianfranco Minissale, che andrà a dirigere la Squadra mobile di Genova. Il Questore Ioppolo ha accolto stamattina il dottor Mossuto e il dottor Giordano presentandoli al team di funzionari della Questura di Messina e augurando loro buon lavoro per i nuovi ed impegnativi incarichi che li attendono.