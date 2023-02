Mostra ai Cantieri Zeta: ritratti e opere inedite di 12 artisti - Tempostretto

La mostra partirà alle 18.30 del 18 febbraio e sarà visitabile fino al 4 marzo

MESSINA – Sarà inaugurata oggi pomeriggio, 18 febbraio, alle ore 18.30 la mostra allestita negli spazi espositivi dell’associazione Cantieri Zeta. Si tratta dello spaccato esemplare di 12 sintetiche biografie per immagini degli artisti Maria Berenato, Sabrina Busà, Giulio Conti, Giusy Giorgianni, Alessandro Maio, Mantilla, Alessandro Mancuso, Alessandro Papetti, Anna Parisi, Bruno Samperi, Alfredo Santoro e Piero Serboli. La mostra si chiuderà il 4 marzo.

Nell’impaginazione sulle pareti di Cantieri Zeta le opere presentate sono perlopiù inedite o poco note, alcune provenienti da collezioni private, e ivi disposte in ordine sparso; elementi, colori, forme, si combinano condividendo principi universali ma ponendo su tante una domanda: si può raccontare una storia attraverso i ritratti? È possibile – attraverso le varietà del ritratto, considerato non solo nella corrispondenza dell’aspetto e dell’espressione abituale del volto ma altresì in quegli aspetti le cui caratteristiche sottintendono e mostrano inclinazioni e temperamento e, attraverso l’aspetto, fanno entrare in una storia e in un ambiente – disegnare un profilo identitario comune?