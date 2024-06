Moto travolge pedone a Milazzo, l’anziano non ce l’ha fatta

L'uomo è spirato in ospedale nel pomeriggio. Era stato travolto da un due ruote mentre attraversava in via Marinai d'Italia

Milazzo – Non ce l’ha fatta l’uomo investito stamani da un motociclista a Milazzo. L’anziano è spirato poco dopo le 16.30 all’ospedale Fogliani, dove era stato ricoverato dal 118 per le lesioni causate dall’impatto col due ruote.

Il pedone era stato centrato dal motociclo proveniente dal lungomare del Tono mentre attraversava in via Marinai d’Italia. A dare l’allarme era stato il giovane a bordo del motociclo, che lo aveva anche soccorso nell’immediato, offrendogli anche riparo dal sole, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Il 118 ha constatato che le condizioni del malcapitato erano serie ma non si temeva per la sua vita. Invece in ospedale tutto è precipitato.

La Polizia Municipale di Milazzo ha effettuato i rilievi sul posto ed ha anche sentito alcuni testimoni che hanno visto la scena. Adesso lavorano per ricostruire la dinamica di quello che si è trasformato in un incidente mortale.