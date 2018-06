La stagione estiva della Nebrosprt riparte da Castlebuono con lo slalom

In casa Nebrosport si scaldano i motori in vista dello Slalom di Castelbuono, kermesse, organizzata dal team Palikè in collaborazione con il Motor Sport Club di Castelbuono. La manifestazione, in programma nel fine settimana, avrà validità per la Coppa Aci Sport quinta zona per la specialità, nonché per il Cas, Campionato automobilistico siciliano Aci Sport Slalom.



Dopo le verifiche tecniche e sportive del sabato pomeriggio, la gara prenderà il via domenica mattina alle ore 9:00, con la premiazione prevista per le 15:30. Saranno tre i portacolori della scuderia Nebrosport che si cimenteranno sul veloce tracciato madonita.



Ad inaugurare i nastri di partenza per il sodalizio santangiolese sarà il driver Giuseppe Pandolfo, al volante dell’intramontabile Fiat 126 di classe S1. A seguire ecco il librizzese Tullio Danzi pronto a difendere i colori della scuderia Nebrosport con la battagliera Fiat Uno Turbo in classe S7. A chiudere le partenze sarà il pilota Matteo Ruggeri su Peugeot 106 Rally, determinato più che mai a mettersi in luce sotto i riflettori della classe P2.