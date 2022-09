Movida violenta alle Eolie, due arresti - Tempostretto

I Carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa in discoteca a Vulcano e un aggressione a Lipari, finendo anche loro coinvolti nella lite

LIPARI- Notte brava nei locali per due teste calde di Lipari e Vulcano, fermati dai carabinieri per aver seminato disordini in discoteca.

Per loro la notte è finita in caserma con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Uno dei due, a Vulcano, è stato anche denunciato per rifiuto di indicare le proprie generalità. Quando i militari sono arrivati nella discoteca, era in corso una rissa tra ragazzi. Uno di loro, visibilmente agitato, anziché calmarsi ha cominciato a inveire contro gli uomini in divisa, si è rifiutato di fornire i documenti e si è divincolato per poi tentare la fuga. E’ stato bloccato prima che potesse lasciare il locale.

A Lipari i militari della stazione dell’isola intervenuti all’esterno di un locale dove una persona in escandescenze, senza alcun motivo, stava aggredendo avventori e passanti con schiaffi e pugni. Giunti sul posto, i militari hanno invitato l’uomo a mantenere la calma ma lui per tutta risposta si è scagliato contro di loro. Sono serviti “rinforzi”, alla pattuglia, per mettere fine alla rissa e per bloccare il protagonista. Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato dal giudice monocratico del tribunale di Barcellona, che ha concesso i domiciliari all’uomo.