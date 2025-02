Movimento Pizzaioli Italiani e Assome Academy Messina, insieme per l’alta formazione nel settore della pizza

Redazionale

Venerdì 7 febbraio, negli uffici dell’Assome Academy di Messina, è stato formalizzato un importante accordo tra il Movimento Pizzaioli Italiani e l’Assome Academy. L’intesa punta a promuovere la formazione professionale nel settore della pizza, un’eccellenza del Made in Italy. A rappresentare il Movimento Pizzaioli Italiani il presidente Francesco Matellicani, mentre per Assome Academy era presente il presidente Emanuele Rossorollo. Hanno partecipato anche Nino Franco, responsabile della formazione, il direttore artistico Mpi Roberto Mandarano, il delegato e istruttore per Messina del Movimento Pizzaioli Italiani Carmelo Guarnera, gli istruttori Vincenzo Serio e Alessio Sgarlata.

Inoltre nella sede di Pizza’s World Messina del Campione e Maestro Carmelo Guarnera, sede unica di esami pizzaioli, quattro neo pizzaioli sono stati promossi: Daniel Guarnera, Salvatore Gentile , Pasquale Sgarlata e Flavia Cuce.

Il protocollo d’intesa mira a creare sinergie per la promozione di corsi e percorsi formativi rivolti sia ai professionisti del settore che agli aspiranti pizzaioli, con l’obiettivo di formare nuovi talenti e perfezionare le competenze degli operatori del settore. Grazie a questa collaborazione, gli allievi potranno acquisire le buone pratiche artigianali e l’innovazione nelle tecniche di preparazione. Nei prossimi mesi saranno attivati corsi specifici che spazieranno dalle tecniche di impasto alle strategie di gestione di una pizzeria. La collaborazione offrirà anche la possibilità di partecipare a eventi, fiere e manifestazioni dedicate al settore. La presenza di figure di spicco come Carmelo Guarnera e Vincenzo Serio, istruttori del Movimento Pizzaioli Italiani, garantirà un elevato livello qualitativo dei percorsi formativi.

Il presidente Mpi, Francesco Matellicani, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “Questo protocollo rappresenta un passo significativo per la crescita professionale dei pizzaioli e per la tutela delle tradizioni italiane legate alla pizza”. Dal canto suo, Emanuele Rossorollo ha evidenziato l’impegno di Assome Academy nel fornire strumenti e percorsi formativi innovativi: “La nostra missione è quella di creare opportunità concrete per i giovani e per i professionisti del settore, favorendo la formazione continua e l’aggiornamento tecnico.”

L’evento è stato un’occasione significativa per ribadire l’importanza della formazione continua e dell’aggiornamento professionale nel settore della ristorazione, con particolare attenzione alla pizza, simbolo della tradizione gastronomica italiana. Con l’accordo siglato, il Movimento Pizzaioli Italiani e l’AssoMe Academy si impegnano a promuovere e diffondere la cultura della pizza di qualità, garantendo opportunità di crescita per i professionisti del settore.