Multa al Messina dopo la sfida con l’Altamura, confermata una giornata a Buchel

Il resoconto del giudice sportivo è in linea con le attese. La Lega Pro ha comunicato le date dell'eventuale playout

MESSINA – Le decisioni del giudice sportivo chiudono ufficialmente il 34ª turno del campionato di Lega Pro. Per il Messina confermata la squalifica per una giornata a Marcel Buchel, il centrocampista ammonito era in diffida e salterà la prossima sfida col Sorrento. Anche i campani avranno un assenza per recidività in ammonizione si tratta di Ciro Panico. Altri cartellini gialli sventolati ai biancoscudati Dumbravanu (terzo) e Gyamfi (secondo).

Durante la partita la tifoseria ha ritrovato la solita “verve” di un tempo e si è lasciata andare cantando dei cori rivolti ai rivali etnei, per chi di dovere questi sono risultati “offensivi ed insultanti” costando un’ammenda di 1000 euro nei confronti del Messina. Anche la multa in questo caso era prevedibile visto che già in passato i tifosi erano stati sanzionati in situazioni simili.

In ultimo svelate le date dell’appendice di campionato. La Lega Pro ha infatti annunciato le giornate in cui si disputeranno playoff e playout, il Messina è chiaramente interessato perché al momento scenderebbe in campo il 10 e il 17 maggio, due sabati, i cui se tutto procederà al meglio giocherà per mantenere la categoria.