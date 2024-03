Muore dopo intervento ortopedico, medico condannato

Un verdetto definitivo e un processo da rifare per il caso di Anna Morabito, morta nel 2016 dopo una operazione allo Giomi

MESSINA – E’ definitiva la condanna ad otto mesi per il medico dell’istituto ortopedico Franco Sgalambrino di Ganzirri, citato in giudizio dalla famiglia di Anna Morabito, paziente morta dopo una complicanza seguita ad un intervento ortopedico.

La sentenza

La Quarta sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal dottor Giancarlo Gemelli, specialista in ortopedia, mettendo il sigillo definito alla pena decisa dal giudice di merito. Annullata con rinvio, invece, la sentenza per Giacomo Morabito. Per lui il verdetto torna all’esame della Corte d’Appello di Messina, in nuova composizione.

La caduta e il ricovero

Anna Morabito era stata ricoverata nel marzo del 2016 e sottoposta da un intervento di cifoplastica vertebrale per un trauma dovuto ad una rovinosa caduta domestica.

Dopo l’intervento, però, ha accusato delle complicanze, in particolare raccontava ai familiari di non avere sensibilità alle gambe. Uno scompenso ha peggiorato il suo quadro clinico – la 76enne soffriva di precedenti patologie – ed è spirata.

La denuncia e il processo

I familiari, assistiti dagli avvocati Nino Cacia e Pietro Scibilia, hanno chiesto alla Procura di Messina di accertare se la loro cara avrebbe potuto essere salvata, se non fossero stati trascurati i sintomi delle complicanze post operatorie. I consulenti hanno chiarito infatti che l’aspirazione dell’ematoma, dovuto al focolaio chirurgico, avrebbe alleggerito le conseguenze. Invece non venne visitata per tempo, in base al primo grado.

Da qui il processo e la sentenza. Impegnati nelle difese gli avvocati Salvatore Silvestro e Franco Bertolone.