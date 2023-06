Muscarello eletto all'unanimità presidente del Consiglio di Alì Terme. Apertura della minoranza - Tempostretto

"Siamo già al lavoro: Ati idrico e Bilancio le priorità". La vice presidenza va a Mazzucco

ALI’ TERME – Nino Muscarello è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Alì Terme. La sua elezione sembrava scontata, in seguito agli accordi maturati in campagna elettorale, ciò che ha sorpreso è stato il voto all’unanimità. I consiglieri di minoranza hanno voluto dare un segnale di apertura al dialogo. All’unanimità è stato eletto anche il vice presidente dell’Assemblea, Christian Mazzucco. Per Muscarello (già consigliere comunale e provinciale) si tratta di un ritorno in quel ruolo. Subito dopo l’elezioni ha espresso “grande soddisfazione. Soprattutto perché avvenuta all’unanimità. Ringrazio quindi il gruppo di maggioranza guidato da Liliana Bonfiglio ed il gruppo di opposizione guidato da Agata Di Blasi, per l’importante è significativo gesto politico. Lavorerò per essere il presidente di tutti – ha sottolineato – e tutelare al meglio le prerogative di tutti i consiglieri senza alcuna distinzione politica, nel supremo interesse della collettività. Siamo già al lavoro: prossimo importante ed urgente punto all’ordine del giorno – ha concluso – la vicenda dell’Ati (Ambito territoriale integrato) idrico e il Bilancio”.