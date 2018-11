Dal Canada a Messina, Maaike Girardin in gara al Tour Music Fest

Maikee Girardin, una giovane e talentuosa ragazza di origini canadesi, che abita a Messina ormai da due anni, rappresenta, come cantautrice, la nostra città al Tour Music Fest - The European Music Contest, concorso internazionale al quale partecipano oltre 7000 artisti da tutta Europa. A soli 27 anni, il suo talento e la sua originalità l’hanno resa una tra i finalisti del contest, la cui ultima sfida nazionale verrà affrontata il 9 Novembre 2018, presso il Jailbreak - Live Club di Roma. Un vero e proprio Live Show tra tutti i concorrenti provenienti dalla nostra penisola, dal quale, se Maikee uscisse vincitrice, potrebbe esibirsi alla finalissima dinanzi ad una giuria d’eccezione composta da alcuni rappresentanti di Berklee - College Of Music, la famosa università americana leader della formazione musicale nel mondo; dai massimi esponenti della discografia italiana e da Mogol come presidente. Tutti i vincitori del concorso sono, in breve tempo, passati dall’essere giovani emergenti al diventare grandi professionisti del settore. La vittoria comporta, infatti, non pochi riconoscimenti: un contratto di distribuzione con Sony Music Italy, una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica. Un sogno enorme che parte proprio dalla prima esibizione di Maikee a Messina lo scorso Luglio e che sta facendo conoscere ovunque la musica della giovane cantante, portandole sempre più apprezzamenti per la vocalità matura, l’ecletticità e la capacità di giocare con i suoni, suoi punti di forza. Un’ottima presentazione per la nostra città, che Maikee non smette mai di difendere, e vantare come sua vera casa. Non ci resta altro che fare il tifo per lei, affinché porti, ancora, con la sua voce, la nostra città in giro per il mondo.