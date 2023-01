Musiche e parole per la solidarietà, spettacolo di beneficenza di Lions e Leo club Messina - Tempostretto

Si esibiscono i Fikissimi, gruppo di medici artisti molto apprezzato in città e un quartetto di fiati e corde dell’Orchestra Filarmonica di Giostra. Il ricavato dell’evento verrà devoluto alla Lilt

MESSINA – Domani, venerdì, alle 16,30 al salone degli Specchi dell’ex Provincia, si svolgerà lo spettacolo di beneficenza “Musica e parole per la solidarietà “, organizzato da Lions e Leo Club Messina Ionio presieduti rispettivamente da Giuseppe Ruggeri e Alessandro Giuffrida, insieme alla Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori). Ad esibirsi saranno i Fikissimi, gruppo di medici artisti molto apprezzato in città e un quartetto di fiati e corde dell’Orchestra Filarmonica di Giostra. Il ricavato dell’evento verrà devoluto alla Lilt per sostenere la ricerca contro i tumori e alla fondazione Lions International che opera nel sociale.

La Lilt il cui presidente della sezione messinese è Pietro Spadaro ha organizzato nei giorni scorsi presso il Circolo del Tennis e della Vela, presieduto da Antonio Barbera, una cena solidale per festeggiare i 100 anni della sua fondazione. In questa occasione sono stati raccolti fondi per l’acquisto di una parrucca donata ad una ragazzina malata di tumore. “Dopo i risultati ottenuti negli ultimi anni che indicavano una diminuzione dell’incidenza dei tumori – spiega Pietro Spadaro- con circa 2000 casi in meno nel 2019, si sta assistendo adesso ad una forte crescita della malattia dovuta alla pandemia( si calcola che nel 2022 ci siano stati in Italia 14.000 casi in più). Bisogna dunque riprendere in mano la situazione – prosegue Spadaro – e promuovere la sensibilizzazione e aiutare la ricerca”.