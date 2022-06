Musolino: "Dalla raccolta differenziata alle politiche del mare, Messina può fare di più" - Tempostretto

L'assessora Dafne Musolino riprende il suo ruolo nella giunta Basile e scommette sul dialogo progettuale con il Consiglio

MESSINA – Dafne Musolino riprende il lavoro interrotto quattro mesi fa. Assessora confermata nella giunta Basile, fa il punto della situazione e annuncia progetti e obiettivi. Ecco le sue deleghe: il contenzioso, le attività produttive, le Politiche ambientali, le Politiche del mare, il Casinò del Mediterraneo, l’attuazione del decentramento amministrativo, i rapporti con Messina Servizi.

Su tutti questi aspetti ci sarà occasione d’approfondire. Nel frattempo, Musolino (nella foto con gli assessori Caruso e Caminiti e il sindaco Basile) annuncia le prime azioni. Eletta anche in Consiglio comunale, nella lista “Basile sindaco di Messina”, rinuncerà al ruolo di consigliera e si concentrerà, come primi atti, su raccolta differenziata, valorizzazione del mare e rilancio delle attività produttive e commerciali.

“Potenziare la raccolta differenziata”

“Dal punto di vista dell’ambiente, siamo di fronte alla più grave crisi regionale nel settore dei rifiuti. Qui a Messina ci ha premiato l’aver investito sulla raccolta differenziata. Ora l’obiettivo è potenziarla. Occorre passare dalla quantità a qualità: è un progetto già in corso. Prima di terminare il lavoro – afferma l’assessora – nella precedente amministrazione, avevo incontrato i i consorzi del vetro e della plastica. L’intenzione è quella di avviare percorsi qualificati nel recupero delle materie prime, con la possibilità di ricevere nuovi contributi”.

“La riqualificazione del mare e l’abbattimento dei manufatti abusivi a Maregrosso”

Continua Dafne Musolino: “Dal punto di vista delle politiche del mare, prendo atto che non sono state nemmeno montate le passerelle. Bisognerà accelerare per rendere le spiagge attrezzate e fruibili, come abbiamo fatto negli anni precedenti. Una priorità è la riqualificazione del waterfront. Un’altra l’abbattimento dei manufatti abusivi a Maregrosso, finanziato dalla Regione. Sono tutte attività che stiamo riprendendo”.

“La nostra attività amministrativa non sarà paralizzata dal Consiglio”

Per l’assessora, “un’attenzione particolare va data alle attività produttive e commerciali. La ripresa del turismo va sfruttata in un’ottica di ripresa dell’economia locale. Ora i nostri progetti non saranno più osteggiati come avveniva in passato. Il precedente Consiglio comunale si avvantaggiava della norma per cui l’astensione equivale a un diniego immotivato, paralizzando spesso l’attività amministrativa”.

“Il Consiglio ci impediva a volte – sostiene l’avvocata Musolino – di portare le delibere a compimento, rallentando notevolmente la nostra attività. Tutto questo non esisterà più. Con il premio di maggioranza, si potrà procedere con gli atti amministrativi e sviluppare i progetti che abbiamo dovuto mettere da parte perché non valorizzati dal Consiglio comunale”.

“Un contributo economico ai donatori” e l’appello ai messinesi a donare il sangue

Tra i progetti da riprendere, e a cui tiene di più, l’assessora menziona la “proposta di un regolamento per riconoscere ai donatori di sangue, di organi e di tessuti la possibilità di ricevere un contributo economico per la donazione. Un atto da parte del Comune di Messina diretto a sensibilizzare e valorizzare la scelta della donazione. Colgo l’occasione – aggiunge Musolino – per fare un appello ai messinesi: andate a donare il sangue. C’è grande carenza perché le cure per il Covid richiedono spesso trasfusioni. Avis, Papardo e il Centro trasfusionale vi aspettano”.

