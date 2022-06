Messina. Giunta Basile, primo giorno di... scuola. Inizia il post De Luca - Tempostretto

Il nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, e gli assessori si sono riuniti per la prima volta: "Riprendiamo il lavoro interrotto"

MESSINA – È come il primo giorno di scuola. Il nuovo sindaco di Messina, Federico Basile, e gli assessori si sono riuniti per la prima volta in giunta dopo la battaglia elettorale. Una giunta nuova ma anche antica, dato che la novità è solo quella di Liana Cannata. “Non hanno ancora giurato e già chiedono le chiavi delle loro stanze. Hanno tutti voglia di riprendere il loro lavoro”, aveva detto il sindaco nel giorno della proclamazione.

Comincia una nuova fase della politica amministrativa messinese senza Cateno De Luca a Palazzo Zanca. Il leader di Sicilia Vera ha scelto come successore Basile, già direttore generale del Comune. Ha sottolineato lo stesso De Luca: “Questa squadra di assessori ora si adeguerà al nuovo capitano. Al suo stile. Perché le brutte imitazioni non portano risultati. Una volta terminato il rodaggio, diciamo a fine anno, il sindaco sarà libero di valutare se ogni singolo assessore si è saputo adeguare al suo metodo. Il capitano della squadra non è più Cateno De Luca”.

Caruso: “Una prima ricognizione per riprendere il lavoro interrotto”

La prima riunione di ieri è servita per fare il punto della situazione in vista delle prime delibere e atti da compiere. Il tempo di un saluto sui social e sindaco e assessori, con la segretaria generale Rossana Carrubba, si sono confrontati con l’obiettivo di rivedersi nei prossimi giorni.

Appena terminato l’incontro, raggiunto da Tempostretto, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso ha confermato la natura interlocutoria della riunione di giunta: “Un’occasione finalmente per avere cognizione del lavoro da fare. E per valutare lo stato delle cose. Il confronto – ha aggiunto l’assessore Caruso – è servito per riprendere, dopo quattro mesi, il lavoro interrotto. Il primo passo è quello di rapportarsi a lavora nella struttura comunale. Io, ad esempio, sono in procinto di incontrare i dirigenti in vista della preparazione organizzativa della Vara”.

La giunta Basile

Con il nuovo vicesindaco Francesco Gallo, gli assessori sono Alessandra Calafiore, Francesco Caminiti, Liana Cannata, Vincenzo Caruso, Massimo Minutoli, Salvatore Mondello, Dafne Musolino e Carlotta Previti. “Una squadra che ha lavorato bene con De Luca – ha più volte dichiarato Basile – e che merita la riconferma”.

“Come annunciato in campagna elettorale, il primo passo è il lavoro sul Piano di riequilibrio, in seguito al dialogo avviato con la Corte dei Conti. L’obiettivo è quello di chiudere una vicenda decennale – ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco – e aprire un nuovo capitolo per Messina, facendo tesoro del lavoro svolto in questi anni”.

Assegnate le deleghe: ecco di cosa si occuperanno gli assessori

Il sindaco Federico Basile ha tenuto per sé le deleghe ai Rapporti con il governo e le istituzioni regionali e nazionali; alle Politiche finanziarie, le partecipate e la programmazione economica; al contrasto all’evasione ed elusione tributaria locale; ai rapporti con il Consiglio comunale; le risorse umane; la polizia municipale e la sicurezza urbana.

Il vice sindaco Francesco Gallo ha avuto assegnate le deleghe alla Pubblica istruzione e i servizi scolastici; le Politiche sportive; gli spettacoli e i grandi eventi cittadini.

Ad Alessandra Calafiore sono state conferite le deleghe alle Politiche sociali e del volontariato, della casa e della salute; i rapporti con Messina Social City e le istituzioni religiose.

A Francesco Caminiti la Pianificazione delle risorse idriche ed energetiche e delle infrastrutture relative al ciclo dei rifiuti; la gestione e valorizzazione del patrimonio comunale; la difesa del suolo; l’informatizzazione e la transizione ecologica; i rapporti con Amam e Patrimonio Spa.

A Liana Cannata le Politiche giovanili; la Formazione, il baratto amministrativo e la Banca del Tempo; le Pari opportunità.

A Enzo Caruso le Politiche culturali e il Turismo; la valorizzazione del patrimonio fortificato di Messina; gli antichi mestieri e le tradizioni popolari.

A Massimo Minutoli la manutenzione di beni e servizi; l’arredo urbano e gli spazi pubblici; i cimiteri; la Protezione civile e il pronto intervento; i rapporti con le Municipalità.

A Salvatore Mondello le Infrastrutture e i lavori pubblici; l’edilizia pubblica e privata; la mobilità urbana; la pianificazione urbana e i programmi complessi; il Piano strategico urbano e dello Stretto; il Risanamento; i Beni culturali e ambientali; il Ponte sullo Stretto; i rapporti con Atm e Arisme.

A Dafne Musolino il contenzioso; le attività produttive; le Politiche ambientali; le Politiche del mare; il Casinò del Mediterraneo; l’attuazione del decentramento amministrativo; i rapporti con Messina Servizi.

A Carlotta Previti il piano “Smart City”; la programmazione dei fondi extra comunali e la pianificazione strategica dei fondi europei 2021-2027; i rapporti con le istituzioni europee e l’Università.

