“Musolino e Gioveni cavalcano la crisi idrica per attaccare Basile”

Nino Carreri, cordinatore cittadino di Sud chiama Nord, risponde agli attacchi

MESSINA – “E niente… proprio non ce la fanno. È evidente che lo sport preferito dell’opposizione oggi è cavalcare l’onda della crisi idrica a Messina per attaccare l’amministrazione Basile. Tutti esperti, tutti scienziati…”. Nino Carreri, cordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, risponde alle prese di posizione del capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni e della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.

Aggiunge Carreri: “Ora arriva anche Libero Gioveni a suggerirci che bastava “soffiare nei tubi”… È chiaro che le sue, come lui stesso ammette, sono solo ipotesi o valutazioni personali. E aggiungo che è altrettanto ovvio che in azienda non aspettavano certo lui e i suoi esperti per effettuare le verifiche necessarie. I numeri parlano chiaro: il disagio è in diminuzione, e con esso calano le richieste al Coc. Questo dimostra che il problema è sotto controllo. L’amministrazione Basile sta gestendo questa fase di crisi idrica con grande senso di responsabilità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per mitigare i disagi. Nonostante faccia più effetto anche per i giornali titolare “Messina senz’acqua”, la realtà è che a Messina, a differenza di altre città, non c’è un razionamento su scala cittadina. Esiste un piano di distribuzione controllata dell’acqua, limitato a specifiche aree circoscritte, coinvolgendo circa 2.000 cittadini, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi”.

Continua il coordinatore cittadino di ScN, definendo Musolino “leonessa da tastiera”:: “Quanto alla senatrice, che è tornata alla carica sulla vicenda della convenzione tra Siciliacque e Taormina e sul ruolo di vettoriamento svolto da Amam, piuttosto che farci perdere tempo a spiegare sempre le stesse cose, Musolino farebbe bene a partecipare la prossima volta alle conferenze stampa o agli incontri pubblici. Senatrice, perché non fa un bel confronto pubblico con Basile, visto che per ben due volte si è rifiutata di farlo, sulla vicenda del vettoriamento idrico Taormina Messina? Voglio lasciare fuori da questo confronto chi l’ha politicamente inventata e fatta eleggere. Senatrice della Repubblica ci stupisca accettando questo confronto!”

