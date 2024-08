Piano operativo emergenza acqua, ecco i dettagli delle zone A e B

Amam comunica vie e piazze di Messina coinvolte nella distribuzione idrica controllata

MESSINA – Emergenza acqua: parte il piano di distribuzione controllata tra zone di Messina. Le cosiddette zone A e B vengono rispettivamente servite da reti di distribuzione che prendono origine dal serbatoio di riserva idrica cittadino Gonzaga.

Di seguito vie, contrade e piazze interessate dal piano temporaneo di distribuzione controllata dell’acqua in alcune zone della città. In programma sei ore di distribuzione.

Il piano entrerà in vigore da lunedì 5 agosto. Le zone oggi servite dall’acqua 24 ore su 24 contribuiranno attraverso una riduzione delle loro risorse. Per lo più a giorni alterni, in questo caso l’acqua verrà staccata per alcune ore.

La zona A

ZONA A: in erogazione dal 5 agosto a giorni alterni

In ordine alfabetico



Isolato 521



Località San Leone



Rione Fornace



Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra il Viale Boccetta e la Via Palermo



Via 145/A



Via 153/C



Via Alessandro Manzoni



Via Alfredo Cappellini



Via Andria



Via Ansaldo Patti



Via Ansalone



Via Antonio Canova



Via Antonio Pracanica



Via Antonio Vivaldi



Via Argentina



Via Barbalonga



Via Bellinzona



Via Bellorado



Via Bolivia



Via Borzi



Via Brasile



Via Case Basse



Via Cile



Via Città di Genova



Via Cola Camuglia



Via Colombia



Via Consolare Pompea (nel tratto compreso tra la Rotonda P.za Temistocle Martines e la Fontana Paradiso)



Via Conte di Torino



Via Cuba



Via Curtatone e Montanara



Via degli Antoni



Via dei Ligustri



Via Dei Setaioli



Via del Pozzo



Via del Trionfo



Via delle Mura



Via Delle Mura



Via Dicearco



Via Duca D’Aosta



Via Duca D’Ascoli



Via Duca Degli Abruzzi



Via Elenuccia



Via Equador



Via Fonderia



Via Fratelli Bandiera



Via Fratelli di Mare



Via Gagini



Via Galatti



Via Gesù e Maria in San leone



Via Gioacchino Rossini



Via Girolamo Alibrandi



Via Giuseppe Bensaja



Via Gonfalone



Via Gordiano



Via Grosso Cacopardo



Via Guicciardini



Via Guglielmo Pepe



Via Guyana



Via Honduras



Via Ibica



Via Ignatianum



Via La Legname



Via Lanzetta



Via Leonardo Sciascia



Via Logoteta



Via Lorenzo Perosi



Via Mario Passamonte



Via Michelangelo Rizzo



Via Nicaragua



Via Nicolò Machiavelli



Via Onofrio Gabriele



Via Osservatorio



Via Panama



Via Paolo Suraci



Via Papa Giovanni II



Via Paraguay



Via Pasquale Calapso



Via Perù



Via Peschiera



Via Pietro Longo



Via Pietro Mascagni



Via Pontedera



Via Principe Tommaso



Via Principessa Giovanna



Via Principessa Mafalda



Via Principessa Maria



Via Quod Quaeris



Via Rampa del Sole



Via Rampa del trionfo



Via Rione Ogliastri



Via Rione Sant’Elena



Via Salita Cappuccini



Via Salita Ogliastri incrocio Villaggio Svizzero



Via San Crispino e Crispiniano



Via San Giovanni decollato



Via San Giovanni di Malta



Via Santa Maria la Nuova



Via Savonarola



Via Stefano Interdonato



Via Svizzera



Via Torrente Trapani



Via Turinga Camiola



Via Ugo Foscolo



Via Uruguay



Via Vallone Castellaccio



Via Velardi (Salita Grattugeri)



Via Venezuela



Via Olimpia

Via Vincenzo Monti

Viale Annunziata Bassa (nel tratto compreso Rotonda inizio Strada Panoramica e Rotonda P.za Temistocle Martines )



Viale Giostra Basso



Viale Regina Elena (Tratto compreso tra la via Palermo e Rotatoria Annunziata)

La zona B

ZONA B: in erogazione dal 6 agosto a giorni alterni

Dettaglio della Zona B (in ordine alfabetico)



Contrada Acqua del Conte



Fondo Sterio



Largo Cortona



Piazza Domenico Crisafulli



Rione Gravitelli



Salita Arcipeschieri



Salita Castellaccio



Salita Rando



Via Acqua Del Conte



Via Adda



Via Adige



Via Anastasio Cocco



Via Andrea Calamech



Via Apuania



Via Arezzo



Via Arno



Via Bivona Bernardi



Via Campolo



Via Carlo Botta



Via Carrai



Via Cavalluccio



Via Chiusi



Via Dama Bianca



Via Degli Amici



Via dei Pericolanti



Via dei Santi Filippo e Giacomo



Via del Bufalo



Via delle Carceri



Via Dina e Clarenza



Via Dione



Via Don Giovanni Minzoni



Via Ducezio



Via Empoli



Via Faustino e Tertullo



Via Felice Bisazza



Via Francesco Todaro



Via Gaetano Merulla



Via Gelone



Via Giacinto



Via Giacomo Alfonso Borelli



Via Giacomo Fiore



Via Giovanni da Procida



Via Giovanni del Maestro



Via Giovanni Pascoli



Via Gonzaga



Via Grattoni



Via Isarco



Via Isonzo



Via Largo Arcipeschieri



Via Lembo



Via Lenzi



Via Leopoldo Nicotra



Via Livorno



Via Lorenzo Maisano



Via Lucca



Via Macello Vecchio



Via Madonna della Mercede



Via Mafalda di Scaletta



Via Malvizzi



Via Marcello Malpighi



Via Mincio



Via Monsignore Bruno Francesco



Via Montepiselli



Via Mura dei Gentili



Via Noviziato Casazza (nel tratto compreso tra bar noviziato e il n. civico 99A)



Via O. Turriano



Via Paolo Suraci



Via Peculio Frumentario



Via Pesaro



Via Pietra e Calcina



Via Pietro Castelli (nel tratto compreso tra incrocio Tommaso Cannizzaro e Chiesa Della Madonna delle Gravidelle)



Via Pisa



Via Pistoia



Via Pontedera



Via Reno



Via Rieti



Via Rocca Guelfonia



Via Rocca Portalegni



Via S. Agostino (tratto compreso tra Piazza Crisafulli e Fontana Falconieri)



Via S. Sebastiano



Via Saba Malaspina



Via Saccano



Via Sacro Cuore di Gesù



Via Salita della Caperrina



Via Salita Montepiselli



Via San Giovanni Bosco



Via San Paolo



Via Santa Eustochia



Via Santo Stefano



Via Savona



Via Scite



Via Sciva



Via Senigallia



Via Siena



Via Spoleto



Via Stefano Protonotaro



Via Templari



Via Terni



Via Tevere



Via Tommaso Cannizzaro (tra Via Pietro Castelli e Via XXIV Maggio)



Via Tommaso di Taxo



Via Vallone Castellaccio



Via Vallone Castellaccio



Via Velletri



Via Vignazza



Via Volterra



Via XXIV Maggio (dall’incrocio con Via Tommaso Cannizzaro a Piazza Crisafulli)



Viale Italia (tratto compreso tra Via Simone Juvara Martinez fino a Tommaso Cannizzaro)



Viale Principe Umberto (nel tratto compreso tra incrocio Via Tommaso Cannizzaro e Via Grattoni)



Vico Consolazione



Vico Gonzaga

𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐡𝟐𝟒: 𝐝𝐚𝐥 𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚



San Paolo



Santa Lucia



Is. 119



Fondo Pugliatti



Via Palamara



Via Santo



Via S. Contino

Comunica l’Amam: “Durante i giorni di sospensione alternata dell’erogazione, queste aree saranno supportate da riserve proprie dei serbatoi e dall’intervento di autobotti garantito dal Coc, assicurando così il sostegno alla popolazione. Le aree cittadine – che non ricadono nelle zone A e B – in caso di disagi, con la necessità di assistenza tramite l’approvvigionamento con autobotti, potranno continuare a rivolgersi al Centro operativo comunale”. Per segnalazioni o richieste di assistenza al Coc: 090-22866

