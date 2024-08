“Il caos acqua non esiste, le scuole di Messina apriranno a settembre”

L'assessore Caminiti replica al consigliere La Fauci: "Abbiamo adottato in tempo una serie di misure e la situazione migliorerà"

MESSINA – Le preoccupazioni sulla situazione idrica nelle scuole di Messina? L’assessore Francesco Caminti interviene dopo l’interrogazione del consigliere La Fauci: “Non esiste alcun caos acqua a Messina. L’amministrazione ha adottato in tempo una serie di misure che consentiranno da qui al 10 settembre (il 12 settembre s’inaugura l’anno scolastico in Sicilia, n.d.r.) di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Ad esempio abbiamo avviato in tempo un censimento degli istituti in relazione alla presenza di serbatoi”.

Scrive l’assessore: “In risposta alle recenti dichiarazioni sulla capacità del Comune di Messina di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate nelle scuole, in particolare nelle scuole dell’infanzia, desidero fare chiarezza e mettere in luce le azioni concrete che l’amministrazione ha già intrapreso per affrontare la riduzione idrica nella nostra città. A Messina siamo pienamente consapevoli delle sfide poste dalla riduzione idrica ma è essenziale evitare speculazioni che possano generare paure infondate tra i cittadini. A differenza di molte altre realtà regionali, la nostra amministrazione ha reagito prontamente, adottando misure precise per mitigare l’impatto della situazione”.

E ancora: “Monitoriamo costantemente la situazione idrica e siamo pronti a intervenire rapidamente in caso di eventuali criticità. Vorrei anche ricordare che questa amministrazione aveva già effettuato un censimento degli istituti scolastici riguardo alla presenza di serbatoi prima di avviare i lavori per la mitigazione della vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo. Stiamo attualmente aggiornando questi dati per assicurarci che ogni scuola sia dotata delle infrastrutture necessarie per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Inoltre, da qui al 10 settembre, con l’incremento di portata idrica derivante dai nuovi pozzi e dagli interventi sulle perdite, ci aspettiamo un ulteriore miglioramento della situazione, che già sta mostrando segnali positivi”,

Articoli correlati