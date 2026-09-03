Zafferia, iniziati i lavori per la rotatoria all’incrocio con la Statale 114

Si tratta di uno dei nodi viari più critici legati al futuro centro commerciale della zona sud di Messina

MESSINA – Sono partiti martedì 1° settembre i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la salita di Zafferia e la Statale 11. Uno dei nodi viari più critici legati al futuro centro commerciale della zona sud. Le prime immagini dal luogo mostrano l’area già transennata con recinzioni da cantiere, reti arancioni di sicurezza e cartellonistica che segnala il divieto di sosta e i “lavori per lo spostamento della condotta del gas”, proprio nei pressi dell’ingresso del parcheggio del centro commerciale Today.

Secondo quanto riferito da alcuni operai presenti sul posto, impegnati proprio nelle operazioni di messa in sicurezza e transennamento dell’area, si tratterebbe della fase di allestimento del cantiere, primo passo operativo prima dell’avvio vero e proprio degli scavi e della realizzazione dell’opera. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali. La zona interessata si trova lungo la Statale 114, all’altezza dell’incrocio semaforizzato che oggi genera lunghe code, proprio quello che il progetto prevede di eliminare con la nuova rotatoria.



L’intervento fa parte del pacchetto di opere infrastrutturali concordate tra Comune di Messina, Autostrade Siciliane e la società promotrice del progetto, ImmobiliarEuropea (già Itc), che prevede oltre allo svincolo autostradale dedicato anche due rotatorie tra la via Adolfo Celi e le salite per Zafferia e Larderia, un’ulteriore rotatoria in uscita dalla tangenziale e la riqualificazione della via Zafferia con sovrappassi sul torrente.

La nuova rotatoria sulla SS114 riveste un’importanza particolare per la mobilità dell’area: l’intervento comprenderà l’eliminazione del semaforo, che attualmente rallenta il traffico in un tratto molto frequentato, di passaggio per residenti, pendolari e mezzi pubblici (nelle foto si nota anche un autobus di linea in transito nella zona di cantiere).

ImmobiliarEuropea aveva già sottolineato, in occasione della presentazione del progetto, il valore infrastrutturale dell’operazione, definendola un investimento che riguarda anche la viabilità, dal momento che il centro commerciale si troverà tra due assi principali, la statale 114 e l’autostrada, con uno svincolo dedicato tra Tremestieri e San Filippo.

L’avvio di questo cantiere segue di pochi mesi la partenza generale dei lavori dell’intero comparto, iniziati lo scorso febbraio dopo un iter durato quasi vent’anni dal primo atto del 2006. Le opere di viabilità procedono parallelamente alla costruzione della struttura commerciale vera e propria, che dovrebbe aprire i battenti nel 2028.

Resta da capire quale sarà l’impatto sulla circolazione quotidiana nelle prossime settimane, mentre il cantiere entra nella fase operativa: la cartellonistica esposta riporta come data di inizio il 4 agosto 2026 e fine lavori il 31 dicembre 2026.



Tito Lanciano