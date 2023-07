Musolino: "Le corse all'alba dei cavalli sono crudeli e illegali. Mi occuperò del caso in Senato" - Tempostretto

La senatrice ed ex assessora: "Quanti cavalli abbiamo sequestrato con il comandante Giardina, custoditi in stalle abusive. Chi ama gli animali non li sfrutta"

MESSINA – La morte del cavallo in via Catania (imbizzarrito si è schiantato contro un muro per poi stramazzare suolo morto), e la “moda” delle corsette, sbarcherà al Senato. Lo ha annunciato la senatrice messinese di Sud chiama Nord, Dafne Musolino. “Della vicenda – ha dichiarato l’ex assessora del Comune di Messina – intendo occuparmene anche nella mia veste di parlamentare con una iniziativa specifica. Basta corse di cavalli per strada. Questa “moda” messinese delle corsette all’alba dei cavalli – ha aggiunto – è crudele oltre che illegale. Quanti cavalli abbiamo sequestrato con il comandante Giardina, trovandoli custoditi in stalle improvvisate e abusive lungo i torrenti o nel mezzo di campagne abbandonate. Chi ama gli animali non li sfrutta – taglia corto la senatrice – non li droga per farli andare più veloci e di certo non li fa correre sull’asfalto, consumando i loro zoccoli e causando tendiniti e lesioni articolari”.

Continua la senatrice: “Sono sicura che del caso si occuperanno le forze dell’ordine individuando il responsabile, perché è chiaro che nessun animale si scaglia contro un muro a meno che non stia provando una forte sofferenza o si trovi in una stato di coercizione”.

Sulla morte del cavallo avvenuta questa mattina in via Catania sta indagando la polizia e con loro gli agenti della Municipale intervenuti sul posto. Le immagini dell’animale esanime in una pozza di sangue hanno fatto in pochi minuti il giro della città e non ha lasciato indifferenti i messinesi. Bisogna attendere l’esito degli accertamenti per comprendere con esattezza cosa è accaduto. Perché il cavallo si è imbizzarrito e il motivo per il quale si è schiantato ed è morto.