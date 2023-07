Cavallo si schianta su un muro in via Catania e stramazza al suolo morto in una pozza di sangue VIDEO-FOTO - Tempostretto

Era agganciato in un calesse

MESSINA – Un cavallo è morto questa mattina all’alba in via Catania. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia, l’animale, che era agganciato ad un calesse, si è imbizzarrito schiantandosi contro un muro dell’Ex Gil. La persona che si trovava sul calesse è rimasta illesa. Il cavallo è stramazzato sul selciato in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale. Le indagini sono in corso e il cavallo si sarebbe imbizzarrito già sulla rotonda del viale Europa. Saranno visionate le immagini riprese dalle telecamere in funzione e non si esclude che si possa trattare di una corsa di cavalli. La prima segnalazione è stata fatta alle 5 del mattina.