Musolino: “Sì al ponte con le infrastrutture di collegamento”

Le proposte di Italia Viva presentate in un convegno. La senatrice: "Il sindaco non stia a guardare, deve partecipare al processo"

MESSINA – “Pnrr, Infrastrutture e ponte sullo Stretto: le proposte di Italia Viva”. Realizzare “le infrastrutture di collegamento al ponte è una necessità. Solo così la grande opera potrà ingenerare ricadute proficue per il nostro territorio e per la sua economia. Il sindaco di Messina deve partecipare a questo processo e non limitarsi a guardare”: questo è il punto di vista del partito. Si è svolto ieri infatti, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il convegno di Italia Viva, organizzato dalla senatrice Dafne Musolino, in collaborazione con Massimo Simeone, coordinatore provinciale.

“Il ponte utile solo con le infrastrutture per potenziare il collegamento fra Sicilia ed Europa”

In una sala affollata, ci si è soffermati sulla “necessaria realizzazione delle infrastrutture a cui il Ponte sullo Stretto dovrà necessariamente collegarsi affinché sia sostenibile. Solo così potrà rappresentare davvero un’opera utile per la Sicilia al fine del potenziamento del collegamento dell’Isola con le economie europee”, ha evidenziato la senatrice. “L’incontro – ha affermato Musolino – e la forte presenza testimoniano il bisogno di risposte e di approfondimento, ma soprattutto la necessità di chiarezza. Siamo tutti sospesi tra due cuori: un cuor di leone che pensa alle possibilità che si apriranno per la Sicilia e un cuor d’asino che si intimorisce pensando che questa opera non si avvii o, peggio, che resti incompiuta. Un timore, questo, inconfessato ma diffuso. Abbiamo voluto dare alla giornata un taglio pratico e concreto, non ideologico, con un approccio laico che vuol aprire anche un dibattito con la platea”.

“C’è sicuramente la volontà di realizzare l’opera – ha sottolineato la senatrice – e c’è anche una questione di risorse e del loro reperimento. C’è però anche la necessità di risposte sulla effettiva realizzazione delle infrastrutture collegate, alla luce della nuova ripartizione dei fondi con l’ultimo disegno di legge per la rimodulazione del Pnrr. Che queste infrastrutture di collegamento al ponte siano realizzate è una necessità dalla quale non si può prescindere affinché l’opera possa ingenerare ricadute proficue per il nostro territorio e per la sua economia”.

Ha concluso Dafne Musolino: “Oggi viviamo un momento storico, siamo di fronte ad un’occasione unica e irripetibile affinché il sistema dei trasporti cambi radicalmente per le imprese siciliane con l’abbattimento di costi. Ciò significherà una maggiore competitività internazionale e potrà avvenire solo se il territorio prenderà coscienza dell’impatto, in ogni caso, tra disagi e vantaggi, che la realizzazione del Ponte avrà. Il Comune di Messina, pertanto, ha l’obbligo di non rimanere a guardare ma di rivendicare la propria partecipazione”.

“La nostra forza politica, Italia Viva – ha dichiatato Davide Faraone (nella foto con Musolino), capogruppo alla Camera dei deputati – ha l’ambizione di ragionare soltanto spinta dal buon senso, senza ideologie e con la semplice valutazione della bontà delle scelte che una classe dirigente fa, prescindendo anche da chi porta avanti le iniziative. Pertanto daremo una mano sempre affinché le scelte di buon senso giungano a compimento, perché le generazioni future meritano che il nostro Paese abbia successo. Con lo stesso spirito dobbiamo ragionare sul Ponte dello Stretto. Valutando le scelte, i vantaggi ma anche i disagi. Pertanto ritengo sia auspicabile e necessario che, come Italia Viva, si costituisca un osservatorio costruttivo che possa proporsi come interprete di approfondimento e attenta valutazione delle iniziative inerenti anche il PNRR che rappresenta, come il Ponte, un’occasione irripetibile, soprattutto per la nostra Sicilia”.

Sono intervenuti pure Massimo Simeone, presidente provinciale di Italia Viva, Fabrizio Micari, responsabile regionale del partito in Sicilia per le Infrastrutture, e Davide Faraone e Mario Pizzino, responsabile nazionale per Infrastrutture e Viabilità.

