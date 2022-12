Nadia Terranova vince il Premio Strega ragazzi con "Il segreto" VIDEO - Tempostretto

Con illustrazioni di Mara Cerri, la scrittrice messinese ha ottenuto il riconoscimento per la categoria 8+

Nuovo riconoscimento per la scrittrice messinese Nadia Terranova. Lei e l’illustratrice Mara Cerri hanno vinto il Premio Strega ragazzi categoria 8+ con il libro “Il segreto” (Mondadori), già Premio Andersen 2022. “Il segreto” è la storia della piccola Adele e della sua ricerca di sé stessa. La storia di una nonna speciale che porta il suo stesso nome, dei suoi preziosi consigli e del suo cratere luminoso. E ancora di quattro amiche che si chiamano come i fiori ma si scoprono piene di spine. Del profumo di sapone e cioccolato. Di un dolore ma di tanto amore.

Per l’occasione, riproponiamo l’intervista video con l’autrice realizzata da Emanuela Giorgianni per Tempostretto, con il supporto tecnico di Matteo Arrigo.

Questo segreto seminato nella terra dà vita ad un mondo incantato che le illustrazioni rappresentano, fatto di creature da sogno, animali notturni e un ragazzo misterioso. L’unicità del libro sta proprio in questo intreccio tra parole e colori; le immagini sognanti di Mara Cerri non trasformano in disegni i capitoli narrati da Nadia Terranova, ma ne scrivono altri, in una magica continuità.

Ha sottolineato di recente la scrittrice: “C’è la consapevolezza che scrivere fiabe significa parlare a tutti, bambini e adulti, e connettersi con una dimensione incantata, legata alla tradizione siciliana”. Nel frattempo, “Trema la notte”, ambientato tra Messina e Reggio, nel ricordo del sisma del 1908, e gli altri romanzi continuano a ottenere ottimi riscontri in ambito nazionale e internazionale.

