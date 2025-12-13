Naso, c’è il nuovo piano di protezione civile

Il comune ha il nuovo piano dopo 22 anni e può attingere ai finanziamenti

Varato il nuovo piano di protezione civile del comune di Naso, che non era aggiornato da 22 anni. Nei giorni scorsi il consiglio comunale si è espresso positivamente sulla proposta del sindaco Gaetano Nanì che, per la stesura dell’elaborato, oltre a coinvolgere l’ufficio tecnico comunale si è avvalso della preziosa collaborazione dell’ingegnere Francesco Marotta.

Col piano arrivano i finanziamenti

“Il Piano di cui Naso disponeva risaliva al 2003 – ha dichiarato il primo cittadino – e necessitava quindi di un doveroso aggiornamento, considerati i rischi ai quali il territorio è stato ed è tuttora particolarmente esposto. In questi anni, fenomeni naturali e altri causati dalla mano di sconsiderati ignoti hanno messo a dura prova la macchina organizzativa e di primo intervento. Questa approvazione ci permette ora di avviare e proseguire l’iter relativo ai finanziamenti di Protezione civile regionale e nazionale: Naso avrà così la possibilità di attingere agli 80 milioni di euro a disposizione della Sicilia, con cognizione e certezza su cosa e come intervenire”.

Dossier su rischi e sicurezza

“E’ uno strumento fondamentale per la tutela della popolazione e del territorio – ha commentato l’ingegnere Marotta –. Nel documento redatto ho analizzato i principali rischi presenti, in particolare quelli di natura idrogeologica, sismica e legati agli incendi boschivi, definendo scenari di intervento, procedure operative, aree di attesa e vie di fuga. Il Piano è stato redatto con l’obiettivo di garantire una gestione delle emergenze chiara, coordinata ed efficace, rafforzando la capacità del Comune di rispondere prontamente agli eventi calamitosi”.

Il sindaco Gaetano Nanì ha infine ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati per questo ennesimo importante risultato raggiunto: “dai consiglieri comunali, per la celere approvazione, all’Ufficio tecnico e, ovviamente, al progettista, l’ing. Marotta, che ha predisposto in poco tempo un Piano che garantirà a Naso di essere più sicura, organizzata e pronta ad affrontare eventuali emergenze. Nelle prossime settimane il Piano verrà presentato alle scuole, alla cittadinanza e a tutte le altre forze sociali”.