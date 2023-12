Natale al Teatro, il villaggio è pronto: l'obiettivo è attrarre famiglie e bambini - Tempostretto

Il mercatino non sarà l'unica attrazione. Domani saranno presentate le attività dedicate ai più piccoli: dai laboratori alle proiezioni nella Sala Laudamo

MESSINA – La sinergia tra Teatro Vittorio Emanuele, il Comune di Messina e gli altri enti cittadini è sempre più forte. Questo è il messaggio lanciato durante la quinta circoscrizione consiliare dall’assessora Liana Cannata, dal commissario straordinario Orazio Miloro e dal soprintendente Gianfranco Scoglio, in sopralluogo all’interno del teatro ma soprattutto del villaggio al fianco della struttura, ormai pronto ad ospitare il mercatino e tante attività per bambini, che saranno presentate il 7 dicembre in vista dell’apertura dell’8.

Cannata: “Crediamo nei rapporti e in una comunità che si parla”

L’assessora Cannata ha spiegato: “Forte sinergia con l’ente teatro con cui facciamo rete e abbiamo voluto appoggiare questa iniziativa perché dà una nuova occasione per far avvicinare le famiglie e soprattutto i bambini a cultura e arte. Non è un unico evento ma un percorso che stiamo facendo insieme. Questa è una città che si parla e noi crediamo nella creazione di una comunità sempre più volta al dialogo. I cittadini devono vivere la città in ogni suo luogo e in ogni sfaccettatura”.

Miloro: “Nel 2019 forti criticità”

E come lei anche il commissario Miloro: “Il rapporto con il Comune per me è qualcosa da mantenere sempre. Il teatro è un’ente regionale ma è giusto rapportarsi con la città. Nel 2019 abbiamo trovato forti criticità, sia a livello economico, sia strutturale, sia a livello gestionale-amministrativo. Abbiamo dovuto porre rimedio per dare un nuovo equilibrio e questo ci ha permesso di stabilizzare i precari che erano tali da 30 anni. Questo ci ha concesso di avviare un percorso di attività che oggi ci sta ponendo su una condizione di pari dignità con gli altri enti teatrali regionali”. Miloro poi ha parlato degli interventi fatti in questi anni fino ad arrivare alle attuali collaborazioni, ad esempio quella con la compagnia Volere-Volare o con il Messina film festival dedicato a Cinema e Opera, in corso fino all’8 dicembre. E ha concluso: “Siamo riusciti, parlando di musica, a intonare una sintonia perfetta con tutte le istituzioni. Quest’armonia che viene dai rapporti istituzionali ci dà una grande serenità nel lavorare guardando il futuro. Quando parlo di cultura parlo anche del villaggio di Natale, perché rappresenterà un momento importante perché il teatro sarà aperto ogni giorno e ci saranno animazioni principalmente rivolte ai bambini. Il teatro non è più un ente chiuso, ma è aperto 12 mesi l’anno, con al centro i giovani. Il futuro del teatro viene costruito nel presente da loro”.

Scoglio: “Lavoreremo per portare a teatro sempre più giovani”

Scoglio, poi, ha analizzato il momento attuale e cosa ci si aspetterà in futuro: “Il nostro è un teatro di ospitalità, con numerose compagnia qui inserite in un programma di 25-26 spettacoli, con 7 musical. Siamo riusciti a coinvolgere i produttori che hanno puntato sugli incassi che potevano fare qui. Tutto ciò che abbiamo fatto finora è stato fatto con risorse minori di altre città, non possiamo negarlo. Ora con le opere del Pnrr riusciremo ad abbattere i costi dell’energia, di rifare gli infissi, la manutenzione straordinaria dei piani superiori. Non sono ovviamente tutte rose e fiori, ci sono anche le spine, ma insieme bisogna far crescere l’orgoglio della città verso il teatro e tutte le sue attività. Il pubblico c’è, anche se puntiamo ad abbassare l’età media, senza diventare il teatro dei rapper. Bisogna lavorare in maniera graduale, portando gli studenti la mattina. Il concetto di messinesità è ancorato anche sul teatro”.