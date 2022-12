"Natale in musica". Al Teatro Vittorio Emanuele i talenti di 4 scuole messinesi - Tempostretto

Progetto elaborato dall'Istituto comprensivo di Santa Margherita il rete con Mazzini, Tremestieri e Ainis

Martedì 20 dicembre, alle ore 19, al Teatro Vittorio Emanuele (ingresso libero), avrà luogo la manifestazione “Natale… in Musica”, uno straordinario evento che, riunendo i talenti di quattro istituti cittadini, proporrà degli speciali auguri in musica alla città.

Il concerto, presentato dalla giornalista Letizia Lucca, rientra nell’ambito del progetto “In prima fila: protagonisti sul palco… e in platea”, elaborato per il Piano delle Arti del Miur dall’I.C. Santa Margherita, in rete con l’I.C. Mazzini, l’I.C. Tremestieri e il Liceo Musicale E. Ainis.

Orchestra e coro di rete

Il progetto, classificatosi al terzo posto a livello nazionale, prevede – tra le altre azioni – la costituzione di una orchestra e di un coro di rete che coinvolgano le istituzioni scolastiche sopra citate, e nei prossimi mesi la partecipazione degli alunni a una serie di concerti e di incontri con artisti promossi dal Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina e dalle associazioni concertistiche cittadine, oltre alla realizzazione di attività formative per alunni e docenti, anche grazie a prestigiosi partner tra cui l’associazione culturale “Il Saggiatore Musicale” di Bologna.

Obiettivo principale dell’iniziativa è il coinvolgimento delle nuove generazioni in una formazione musicale declinata nel doppio canale della produzione e della fruizione consapevole, al fine di garantire a tutti gli studenti una partecipazione attiva e concreta all’esperienza musicale – sia sul palco, come protagonisti dell’evento musicale, che in platea, come fruitori consapevoli dell’esperienza artistica – anche grazie al prezioso contributo e al supporto concreto dell’Amministrazione Comunale, dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e dell’Ente Teatro di Messina (i cui vertici interverranno nel corso della serata) che hanno offerto il loro patrocinio, sostenendo l’iniziativa.

Gli studenti coinvolti martedì sul palco del Vittorio Emanuele, tutti di età compresa tra i 10 e i 19 anni, saranno oltre 200, tra strumentisti e coristi, ed eseguiranno celebri pagine tratte da vari generi, dalla musica classica alle tradizionali melodie natalizie.