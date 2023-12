Natale per tutti, a Sant'Agata il carrello sospeso - Tempostretto

L'iniziativa della Caritas, sarà possibile donare in molti supermercati

Sant’Agata Militello – La Caritas torna in campo in vista delle festività natalizie per assicurare un clima più gioioso a tutti quanti, anche ai più bisognosi. Andrà avanti fino al 23 dicembre l’iniziativa “Il carrello sospeso”, organizzato da Caritas interparrocchiale di Sant’Agata di Militello in collaborazione con la Caritas Diocesana di Patti, per raccogliere generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, prodotti per l’infanzia e prodotti per la casa che andranno a riempire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà cittadino. L’emporio, aperto nei locali dell’istituto Zito al Duomo, consentirà la distribuzione a 170 famiglie del comune di Sant’Agata Militello che la Caritas aiuta mensilmente di generi di supporto.

Monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo di Patti, invita: “Tutte le Comunità parrocchiali a lasciarsi coinvolgere con impegno non solo nella riflessione e nella preghiera ma anche nella solidarietà concreta per i poveri. Confido molto nella vostra generosità perché attraverso la solidarietà nella carità esprimiamo il volto bello della nostra Chiesa che si prende cura dei suoi figli attraverso gesti di amore e di umanità”

Le persone che si recheranno nei supermercati dei due centri– che hanno aderito all’iniziativa – avranno la possibilità di aiutare i più bisognosi, acquistando dei prodotti e collocandoli all’interno dei carrelli posizionati all’ingresso dei punti vendita.