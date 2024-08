Nella spiaggia di S. Agata gli incivili continuano a scaricare rifiuti

Messina Servizi ha bonificato l'area invasa dai rifiuti che era stata oggetto di una precedente segnalazione WhatsApp. Purtroppo gli incivili sono ritornati

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Continua il degrado alla spiaggetta di Sant’Agata di Messina in via Consolare Pompea 1615”.

A seguito della rimozione dei rifiuti segnalati qualche giorno fa, si constata, con sommo sconforto, il perdurare di questa situazione incresciosa. Si abbandonano rifiuti con costanza, come se la spiaggia fosse la discarica della città.

Scrive ancora il lettore “Ritengo opportuno che venga svolto un controllo sul territorio, per porre un freno a queste usanze barbare. È veramente inconcepibile e svilente, non se ne può più! Grazie per la collaborazione”.

Messina Servizi ha bonificato l’area invasa dai rifiuti ma gli incivili sono tornati.