Nell'ultima stagionale Volley Letojanni sconfitto a Galatina in quattro set - Tempostretto

Ultima partita della stagione per la squadra ionica, risultato comunque ininfluente per entrambe che erano già fuori dalla lotta promozione

GALATINA – La Datterino Volley Letojanni chiude la stagione agonistica 2022-2023 con una sconfitta, rimediata nell’ultima gara dei play-off promozione, in trasferta contro il Green Volley Galatone per 3 a 1. Un risultato indolore e ininfluente poiché le due squadre sono scese in campo per mera formalità essendo state già tagliate fuori dalla corsa promozione per mano del Cus Cagliari che ha guadagnato l’accesso alla Serie A3, battendo entrambe le formazioni.

La Datterino Volley Letojanni era arrivata in terra pugliese già rassegnata di non aver potuto bissare il successo dello scorso anno e ripetere l’impresa del salto di categoria. E’ stata una stagione lunga e faticosa, durante la quale, oltre alle partite di campionato, ha impegnato la squadra prima nelle gare di Coppa Italia e poi in quelle dei play-off promozione. Adesso è tempo di riposo; una breve pausa anche per la società che tra qualche settimana, tenendo anche conto del budget a disposizione e delle prospettive, inizierà a lavorare per gettare le basi per la prossima stagione agonistica.

Anche in quest’ultima gara Rigano schiera il consueto sestetto con Balsamo in regia, Chillemi opposto Battiato e Speziale al centro, Cortina e Torre di banda con Chiesa libero. Cavalera risponde con Latorre al palleggio, Zanettin opposto, Musardo e Papa centrali, Garofalo e Russo martelli ricettori e Barone libero. Formazioni che nel corso della partita sono state più volte cambiate per dare spazio a tutti i giocatori.

Green Volley Galatone – Volley Letojanni 3-1

I padroni di casa partono bene e dominano il primo set che si conclude con il risultato di 25 a 15. Dopo l’1-3 a firma di Torre, il parziale è di marca leccese, complice una buona prestazione in tutti i fondamentali specialmente al servizio (5 ace), riescono ad andare a +9 per poi chiudere la frazione di gioco con un errore dai nove metri dei letojannesi. L’avvio del secondo set è sempre a favore degli uomini di Rigano che scendono in campo più motivati e determinati. L’ace di Chillemi vale l’11-15. I pugliesi diventano poco precisi e sono costretti a cedere 20-25 su un errore in battuta.

Nel terzo set i ragazzi di Cavalera ritrovano automatismi ed efficienza e volano a +11 (18-7) con l’attacco dal centro di Musardo e chiudono 25-15 per un’incomprensione tra Torre e Vintaloro. Il quarto parziale si gioca all’insegna dell’equilibrio fino al 9 pari. Un errore al servizio di Balsamo, permette alla squadra pugliese di prendere il largo e allungare il vantaggio fino al 16-13. Il Letojanni non vuole cedere ed inizia una rincorsa che lo porta ad agganciare i padroni di casa sul 24-24. Uno sforzo però risultato vano. Zanettin e Papa sfoderano le loro armi migliori e siglando gli ultimi due punti regalano la vittoria alla loro squadra che nonostante la vittoria è costretta a salutare il sogno della promozione.

Tabellino

Green Volley Galatone: Latorre , Zanettin , Musardo , Garofalo , Barone (L), Russo , Calò , Papa, Lentini , Carrozzini, De Filippis, Schiattino, Gravili (2L). All: Tonino Cavalera

Datterino Volley Letojanni: Battiato, Torre, Cortina, Chillemi, Balsamo, Speziale, Chiesa (L), Vintaloro, Amagliani. All: Gianpietro Rigano

Parziali Set: 25-15; 20-25; 25-15; 27-25

Arbitri: Domenico Vito Cantore e Giuseppe Dimartino

