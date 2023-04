Neomamma morta dopo parto, domani l'addio ad Elisa Pierangioli - Tempostretto

I funerali nella chiesa madre di Galati Mamertino. Tredici i sanitati indagati, tra gli ospedali di Palermo, Sant'Agata Militello e Milazzo

MESSINA – Saranno celebrati nella chiesa madre di Galati Mamertino i funerali di Elisa Pierangioli, la neo mamma quarantenne morta lo scorso 19 aprile, qualche settimana dopo il parto. La comunità del centro nebroideo si stringerà intorno il marito Gianni e la loro piccola, venuta al mondo dopo tante tribolazioni a fine marzo, venerdì 28 aprile alle 16.30.

Una gravidanza cercata

L’ultimo viaggio della neo mamma, quando invece per lei avrebbe dovuto cominciare il viaggio più bello, quello col compagno e la bambina, nata dopo anni di tentativi, momenti di sconforto, ripartenze. Insomma una figlia cercata duramente e arrivata, ma che crescerà senza la sua mamma, che aveva lasciato la sua Grosseto per trasferirsi in Sicilia insieme al marito proprio per formare la sua famiglia.

Tredici indagati per la morte di Elisa

A portarsi via Elisa, dicono i primi accertamenti, sarebbero stati gli esiti di una infezione contratta nelle fasi del parto, avvenuto all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Tredici gli indagati in questa fase inziale, tra i medici palermitani e il resto del personale sanitario che l’ha seguita, quelli di Sant’Agata Militello dove è tornata alle prime complicanze e quella di Milazzo dove è spirata. Ad occuparsi del caso è la Procura di Barcellona che, dopo aver effettuato le analisi medico-legali, ha autorizzato il rientro della salma di Elisa, arrivata a Galati proprio stamane.