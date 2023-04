Una gravidanza sperata e cercata, partorisce e poi muore. Tragedia nel messinese - Tempostretto

Elisa Pierangioli aveva dato alla luce una bimba a fine marzo. Sarebbe morta per le complicanze di un infezione batterica. Il lutto tra Grosseto e Galati Mamertino

MILAZZO – E’ una tragedia che ha colpito diverse comunità quella di Elisa Pierangioli, 40enne di Grosseto che da qualche anno si era trasferita in Sicilia col marito, di Galati Mamertino, nel messinese. La donna ha partorito a Palermo a fine del mese scorso. Una gravidanza cercata con ostinazione insieme al marito. Finalmente, gli ultimi giorni di marzo, la loro prima bimba è venuta alla luce.

Non sarà sua madre a crescerla però, perché Elisa si è spenta all’ospedale di Milazzo, dove è arrivata gravissima, quasi un mese dopo il parto. Adesso ad occuparsi del caso sarà la magistratura. La prima ricostruzione parla infatti di una infezione contratta al parto o subito dopo, riscontrata sia a madre che a figlia. E’ la donna, però, ad accusare i primi malori.

Dimessa dall’ospedale di Palermo, torna a casa ma continua ad avere problemi e decide di farsi visitare in un altro ospedale, stavolta a Milazzo. Qui i medici si accorgono che la donna è ormai in setticemia e malgrado i tentativi di salvarla, la donna muore per le complicazioni.