Neonato morto a Villa San Giovanni, fermata la madre della tredicenne

L'accusa è di infanticidio ma le indagini continuano

Neonato senza vita tra gli scogli a Villa San Giovanni. C’è una svolta nelle indagini: è stata fermata la madre della tredicenne che ha partorito. L’accusa per la nonna, quarantenne, è di infanticidio. Il corpo era stato trovato domenica scorsa in uno zaino. Dall’autopsia emerge che il neonato sarebbe stato ucciso probabilmente per soffocamento subito dopo il parto. E la donna ora in stato di fermo, portata al carcere di Reggio Calabria, avrebbe avuto un ruolo attivo, compresa la scelta di liberarsi del corpo.

Nel corso delle indagini di polizia e carabinieri, è emersa una situazione di degrado familiare. Risulta estraneo alla vicenda il padre delle tredicenne, che vive da anni altrove, e non sarebbe stata accertata l’identità del padre del neonato. Coordinano l’attività investigativa la Procura della Repubblica e la Procura per i minorenni di Reggio Calabria (fonte Ansa).

