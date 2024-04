New York più “vicina” alla Sicilia: torna il volo diretto da Palermo dopo 7 anni

L'assessora regionale al Turismo Elvira Amata al Consolato italiano nella Grande Mela per presentare la tratta ai tour operator

PALERMO – Un viaggio istituzionale che “nasconde” qualcosa di più. La messinese Elvira Amata, assessora della Regione siciliana al Turismo in quota Fratelli d’Italia, ha raggiunto nelle scorse ore New York per presentare ai tour operator la nuova tratta Palermo-New York, ripristinata a 7 anni dall’ultima volta. Il collegamento partirà dal prossimo 9 giugno e come annunciato nei mesi scorsi sarà la compagnia aerea Neos Air a far volare i siciliani direttamente negli Stati Uniti.

L’ultima volta nel 2017

L’assessora è stata ospite al Consolato italiano e ha portato i saluti del presidente Renato Schifani. Sul proprio profilo ha spiegato che la giunta regionale è sostenitrice “dell’iniziativa e dell’importanza del turismo come fonte di sviluppo e benessere della nostra Sicilia”. Dall’aeroporto Falcone-Borsellino al JFK newyorkese (e viceversa) ci vorranno circa 9 ore e mezza. L’ultimo volo diretto da Palermo risale al 2017, quando Meridiana ha poi chiuso la tratta. Nel 2019, sembrava vicino il ritorno della destinazione, opera di United Airlines, ma il Covid a inizio 2020 ha bloccato tutto.