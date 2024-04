Niente lavori al Vascone, “un nuovo bando e il mercato resta lì”

L'assessore Finocchiaro: "L'impresa ha rinunciato ma i soldi non si perdono. Nesssun trasferimento al parcheggio di via Catania"

MESSINA – Niente più trasferimento nel parcheggio di via Catania. Il mercato “Vascone” rimane lì dove si trova. Spiega l’assessore comunale con delega alle Attività profuttive Massimo Finocchiaro: “L’impresa ha rinunciato. I lavori al mercato Vascone saltano ma solo provvisoriamente. I soldi non si perdono e sarà fatta una rimodulazione progettuale. In sostanza, i lavori si faranno per tappe, con una parcellizzazione. C’è chi suggerisce per corridoi. Stiamo parlando di 77 operatori e più di 100 box coinvolti. La riqualificazione del mercato è necessaria. Ma procedendo così, per gradi e step, eviteremo il trasferimento al parcheggio di via Catania che sarebbe stato davvero complicato”.

I lavori di riqualificazione, per una spesa di circa 820 milioni di euro, erano stati aggiudicati ad aprile 2022 e si attendeva da molto tempo l’avvio. Un progetto importante con una radicale ristrutturazione: da impianti elettrici e tecnologici a quelli fognari, smaltimento delle acque e pavimentazione. Ma si procederà per gradi.

“Entro l’anno il nuovo bando”

Intanto l’assessore tira un sospiro di sollievo: “Ripeto, dalle celle frigo agli allacci elettrici e a ogni altro aspetto logistico, sarebbe stato davvero un problema spostare i commercianti in via Catania. Una volta riformulato il progetto, sarà pronto il nuovo bando ed entro l’anno contiamo di fare il nuovo affidamento. I motivi della rinuncia dell’impresa? In questi due anni sono aumentati i prezzi e la ditta di Agrigento sarà impegnata anche in altri lavori”.

Finocchiaro e il vicesidaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello hanno comunicato la novità ai rappresentanti dei commercianti giovedì scorso.

Articoli correlati