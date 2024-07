Niente rendiconto 2023, il commissario arriva a Messina

Tra i 64 Comuni inadempienti della città metropolitana

MESSINA – Per il sindaco Federico Basile si tratta di un “atto dovuto, dato che la scadenza è stata superata”. Il Comune di Messina doveva approvare entro il 30 aprile il rendiconto di gestione 2023. Tuttavia, il bilancio consuntivo non è ancora arrivato in Consiglio comunale per l’iter in vista dell’approvazione. Da qui l’arrivo a Palazzo Zanca del commissario ad acta Mario Teresi.

64 Comuni della città metropolitana di Messina, 236 inadempienti in Sicilia

Sono 64 i Comuni della città metropolitana di Messina, un numero elevatissimo, che si trovano oggi sotto commissariamento a causa della mancata approvazione. 236 in Sicilia. Da qui, per approvare ciò che i Comuni inadempienti non hanno fatto, l’invio dei commissari su disposizione dell’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina,

“Il rendiconto è uno strumento fondamentale per la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche – ha sottolineato l’assessore Messina -. Il commissariamento rappresenta un atto dovuto per quei Comuni che, nonostante i solleciti, non hanno ottemperato ai propri obblighi. La Regione ha il dovere di garantire regolarità contabile e di tutelare i diritti dei cittadini”.