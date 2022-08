Nino Frassica alla Notte Bianca di Santa Teresa di Riva - Tempostretto

Su iniziativa del Comune, stasera dalle 22, ritorna l'evento post Covid

SANTA TERESA DI RIVA – Ritorna la Notte bianca con Nino Frassica ospite d’onore. Su iniziativa del Comune, stasera dalle 22, ritorna l’evento, dopo lo stop da Covid. Danza, musica, arte, moda, degustazioni, intrattenimento per i bambini, mercatini e le vendite promozionali in tutte le attività commerciali sono in programma fino alle prime luci dell’alba.

Frassica e Los Plaggers in piazza Municipio

Nino Frassica & Los Plaggers si esibiranno in piazza Municipio a partire dall’una. In precedenza lo show di Denny Napoli.

Rimarca l’assessore Ernesto Sigillo: “Ripartiamo dopo il Covid con una grande edizione. Faremo conoscere le nostre attività commerciali, con le merci a prezzi super scontati”.

