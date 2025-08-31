 Nino Frassica premiato a Venezia per la commedia "Arrivederci tristezza"

Redazione

domenica 31 Agosto 2025 - 19:54

Riconoscimento per l'attore messinese in attesa di tornare in tv con Fabio Fazio

Riconoscimento per Nino Frassica. Al comico messinese oggi viene consegnato il premio come miglior attore protagonista in una commedia per “Arrivederci tristezza” ai Filming Italy Venice Award della Mostra del Cinema di Venezia 2025.

Tra gli altri premiati anche Rocco Papaleo come miglior attore non protagonista in una commedia per “Follemente” e a Sergio Castellitto il Filming Italy Venice International Award per “Conclave”.

Poi, il 13 settembre, Frassica sarà a Roma alla festa del “Fatto quotidiano”, al Circo Massimo, con il suo gruppo: “Los Plaggers”. E dal mese di ottobre farà ancora una volta presenza fissa a “Che tempo che fa”, il programma tv condotto da Fabio Fazio. Appuntamento il 6 ottobre sul Nove.

