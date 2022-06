Nizza. Il neo sindaco Briguglio subito al lavoro: "C'è da preparare la stagione estiva" - Tempostretto

Il primo cittadino è chiamato anche a distribuire i ruoli ai componenti della sua squadra

NIZZA – “Siamo già al lavoro per programmare la stagione estiva di Nizza. Inizieremo da alcuni punti fondamentali e dall’organizzazione dei processi amministrativi. L’estate è alle porte ed è un biglietto da visita importante per i vacanzieri far trovare un paese preparato ad accoglierli”. Sono le prime parole del neo sindaco Natale Briguglio dopo la proclamazione e l’insediamento alla guida del paese. Briguglio ha ottenuto una storica vittoria contro Giuseppe Di Tommaso, primo cittadino di Nizza per un trentennio. A lui i cittadini di Nizza hanno assegnato 1.101 voti, pari al 51,62%, mentre Di Tommaso si è fermato a 1.032, corrispondenti al 48,38%. La lista del candidato vincente “Crescita, libertà e progresso” ha incassato 1.095 voti (51,90%), mentre “Pace e Futuro” 1.015 (48,10%). In Consiglio per la maggioranza sono stati eletti Nella Foscolo (assessore designato) Gaetano Scarcella, Ilenia Perez, Antonio Nocifora, Giuseppe Pantò, Gabriella Denaro, Agostino Ferrara e Sandra Ciatto. In minoranza, oltre a Di Tommaso quale candidato sindaco perdente, entrano in Consiglio Concita Isaja (la più votata in assoluto), Agatino Di Blasi e Nino Leone. Non si sa ancora se qualche componente di maggioranza lascerà in Consiglio.

Le prime dichiarazioni

“In questi giorni – annuncia Briguglio – stabiliremo anche i ruoli dei componenti della squadra che mi ha supportato nella campagna elettorale. Adesso, fin da subito, è importante lavorare per dare ai nizzardi le risposte che meritano. La strada è in salita, ma insieme siamo certi che faremo un ottimo lavoro”. La compagine di Briguglio ringrazierà gli elettori domenica, alle ore 21, con un comizio in via Garibaldi. “E’ stata una sfida entusiasmante, avvincente – ha detto Briguglio – ma la campagna elettorale è terminata. Saremo amministratori di tutto il paese”. Briguglio ha potuto contare sul sostegno di Pd, movimento 5 stelle e Articolo 1. “A mio modesto avviso nei comuni piccoli il dato politico ha un’incidenza minore – ha spiegato – ma è stata un’alleanza importante. Sono stato onorato di avere avuto il sostengo dei partiti, anche perché la politica la fanno i partiti. Non abbiamo improntato solo la campagna sul dato generazione – ha aggiunto – ma sui programmi e sulle cose da fare. Io credo che sia stato questo a portare le persone a scegliere noi. Adesso si apre un ciclo difficile, con sfide importanti ma sono sicuro che la mia squadra dimostra di essere all’altezza”.