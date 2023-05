Nizza. Il nuovo baby sindaco e la sua Giunta accolti in municipio dal primo cittadino - Tempostretto

Le figure saranno presto istituzionalizzate con l'approvazione del regolamento in Consiglio

NIZZA DI SICILIA – L’Amministrazione comunale ha intrapreso un progetto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Alì Terme che ha come obiettivo l’istituzionalizzazione della figura del baby sindaco e della sua Giunta. In forma sperimentale, le elezioni hanno già coinvolto le due classi V della scuola primaria e le due classi prime della scuola secondaria di primo grado. Baby sindaco di Nizza di Sicilia è stato eletto Eduard Neamtu, vice baby sindaco Zoe Sturiale. Della Giunta faranno parte gli alunni Paolo Cozzo, Paola Coledi, Nicolò Interdonato e Bianca Di Nuzzo.

Gli eletti hanno già incontrato il sindaco di Nizza, Natale Briguglio, che li ha accolti nell’aula consiliare. “Il percorso è in itinere – ha spiegato il vicesindaco Nella Foscolo -. Il regolamento per l’elezione del baby sindaco sarà portato a breve all’ordine del giorno del Consiglio Comunale per essere approvato. Successivamente all’approvazione, verranno definitivamente istituzionalizzate la figura del baby sindaco e della sua Giunta. In un’ottica costruttiva e collaborativa – ha aggiunto Foscolo – in occasione di un evento di alta democrazia, che vede i nostri giovani alunni coinvolti e valorizzati, ad accoglierli ed ascoltarli erano presenti tutti i componenti del Consiglio comunale”.