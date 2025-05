No ponte. Presidio permanente a Torre Faro, “siamo tutti espropriandi”

Il comitato annuncia "un'estate calda a Messina nel segno della mobilitazione". Occhi puntati su Salvini e Caminiti. E Piantedosi ammette gli errori

MESSINA – “Salvini, c’è posta per te. Domenica a Torre Faro, nei locali dell’ex ufficio postale, si è tenuta un’affollata assemblea del comitato Noponte Capo Peloro per annunciare l’avvio della mobilitazione estiva contro la grande opera. Punto di riferimento della campagna estiva sarà proprio l’ex sede della posta. Qui si organizzeranno incontri, mostre, laboratori di discussione, momenti conviviali, diffusione di materiale noponte e tanto altro. Si preannuncia un’estate calda, anzi caldissima”. Questa la comunicazione del comitato, in presidio permanente per dire “no” al ponte sullo Stretto. In prima fila Daniele Ialacqua e Mariella Valbruzzi. Una particolare attenzione è stata riservata alla questione degli espropri.

Con lo slogan “Siamo tutti espropriandi”, sono state fornite infomazioni sullo stato delle cose e sulle procedure, presenti gli avvocati Carmelo Briguglio e Aurora Notarianni. Nel frattempo, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ammesso, ai microfoni del Tg2, degli errori: “Probabilmente c’è stato un deficit di comunicazione, che ascrivo anche al contributo della mia personale attività. La nostra volontà di ergere una barriera granitica contro le infiltrazioni della criminalità organizzata ha fatto sì che noi approvassimo le norme in Consiglio dei ministri senza rispettare alcuni circuiti informativi, visto che di solito i provvedimenti adottati in via d’urgenza vengono mandati prima al Quirinale. Abbiamo quindi commesso un errore di metodo”.

Il tour antimafia di Salvini nelle città dello Stretto mentre la sindaca Caminiti chiede l’annullamento della delibera Iropi

Mentre Noponte Capo Peloro avvia il presidio permanente, un altro ministro, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, lancia il “tour antimafia” a Messina e Reggio Calabria. Il tutto “per incontrare le istituzioni e ribadire il massimo impegno per contrastare la criminalità, in occasione della più rilevante opera infrastrutturale immaginata in Europa nei prossimi anni”. Nel frattempo, occhi puntati pure sull’integrazione, per “motivi aggiuntivi”, al ricorso presentato dalla sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti. Il tutto finalizzato a chiedere “l’annullamento della delibera della presidenza del Consiglio dei ministri del 9 aprile scorso”. Al centro della questione politica e legale “il report Iropi, che qualifica l’interesse prioritario alla realizzazione del Ponte come legato alla salute pubblica e alla sicurezza nazionale”.

