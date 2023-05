Noleggio biciclette e monopattini elettrici, ci saranno 9 operatori - Tempostretto

In totale si parla di 1500 mezzi con cui cittadini e turisti potranno muoversi in città

MESSINA – Il Comune ne cercava al massimo 10, ma alla fine sono arrivate a Palazzo Zanca 9 richieste di adesione. Si tratta degli operatori che svolgeranno il servizio di noleggio di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita, per cui era stato emanato un avviso pubblico lo scorso 4 aprile, con scadenza il 2 maggio.

I 9 operatori

Si puntava a “individuare operatori economici interessati allo svolgimento del servizio di noleggio di monopattini elettrici e di biciclette a pedalata assistita in modalità a flusso libero, cioè senza dotazione di attrezzature per la custodia o altri sistemi di postazioni fisse e con la possibilità di lasciare il dispositivo elettrico in un punto diverso da quello di prelievo”. E così è stato. I 9 operatori sono Ridemovi spa, Bit Mobility srl, Verde Mercurio società cooperativa, Emtransit srl, Toogo srls, Lime Technology srl, Drivio Italia srl e Vento Mobility srl. Nell’avviso si parlava di un totale di 1000 monopattini elettrici e 500 bici, che saranno “divise” con un’apposita tabella in cui sarà definito il numero massimo di mezzi per ogni operatore.